Koronavirus zvýšil poptávku po soukromých letech | E15.cz

Omezení letů do Číny ze strany světových aerolinek přihrálo movité cestovatele do náruče provozovatelů soukromých tryskáčů. Ti ale musejí zájemce často odmítnout. Majitelé letadel je kvůli koronaviru nechtějí do Číny posílat a ze stejného důvodu váhají i posádky.

Singapurská společnost MyJet Asia zaznamenala za poslední měsíc nárůst poptávky o 80 až 90 procent. „Mnoho lidí vycestovalo na čínský Nový rok a teď mají problém dostat se zpět do Číny,“ uvedl pro BBC ředitel společnosti Logan Ravishkansar.

„Čelíme ale masivním restrikcím, které se týkají toho, kam smíme létat. Navíc aerolinky nám nechtějí pronajímat svá letadla – bez ohledu na peníze,“ dodal.

„Mnozí prostě nechtějí poslat svá letadla a posádky do pevninské Číny. Vedle rizika nákazy pro posádku panuje obava, že po návratu by členové posádky nemohli dva týdny pracovat, protože by museli okamžitě do karantény,“ potvrdil tuto zkušenost Darin Voyles z australské pobočky společnosti Paramount Business Jets.

Jednodušší situaci mají každopádně ti, kteří nejsou čínskými občany a chtějí ze země vycestovat. Zatímco pro cesty do Číny platí přísná omezení a řada zemí odmítá přijímat lety s čínskými občany, cizí státní příslušníci mohou z Číny, s výjimkou oblastí pod karanténou, odlétat bez omezení.

Největší poptávka je po letech z Číny či Hongkongu do Tchaj-peje, kambodžského Phnompenhu, Singapuru nebo hlavního města Malajsie Kuala Lumpuru, uvedla pro agenturu Reuters prezidentka hongkongské JetSolution Aviation Group Jackie Wu.

Provozovatelé soukromých tryskáčů často nedisponují vlastními stroji. Starají se o letadla svých klientů a zároveň je za poplatek využívají na letech pro klienty, kteří vlastním letadlem nedisponují. Nemohou se tedy libovolně rozhodovat, kdy a kam letadla pod svou správou vyšlou.

Globální giganty VistaJet a NetJets své aktivity v Číně do odvolání pozastavily. Společnost VistaJet přitom podle sdělení pro Reuters zaznamenala v posledním měsíci dvouciferný růst poptávky.

Růst zájmu o privátní lety se netýká jen cest do Číny nebo z ní. „Někteří zákazníci se snaží ochránit své rodiny před infekcí tím, že si objednají soukromý tryskáč, aby se vyhnuli cestování na linkovém letu s mnoha spolucestujícími,“ řekl magazínu Forbes Justin Lancaster, obchodní ředitel britské společnosti Air Charter Service. Klienti podle něj také požadují posádku, která od začátku ledna nebyla v Číně.