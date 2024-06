V zahraničí se s německou cestovní kanceláří (CK) FTI Touristik GmbH, která na sebe v pondělí podala návrh na zahájení insolvenčního řízení, aktuálně nachází přibližně 200 až 300 českých turistů. Dovolenou tráví převážně v Turecku, další jsou v evropských letoviscích, informovala o tom Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). CK FTI Touristik v pondělí oznámila, že udělá maximum pro to, aby zahájené zájezdy dokončila podle plánu, ty nezahájené budou zrušeny.

Klienti, kteří si zájezd koupili přímo od FTI Touristik či přes českou cestovní agenturu, by se podle výkonné ředitelky AČCKA Kateřiny Chaloupkové měli primárně obrátit na německý cestovní fond DRSF. Právě u toho jsou německé CK pojištěny proti úpadku. Česká cestovní agentura klientům dokáže poskytnout pomoc s překladem či je dále nasměrovat, řekla Chaloupková.

Klienti, kteří ještě neodcestovali, si mohou u fondu DRSF nárokovat vrácení peněz za celý zájezd. Pokud by lidé museli dovolenou ukončit dříve, dostanou podle Chaloupkové rozdíl mezi počtem vyčerpaných a nevyčerpaných dní.

Přes cestovní agenturu Invia je s CK FTI Touristik v zahraničí asi stovka českých klientů, a to většinou v Evropě. Agentura jim podle její mluvčí Jiřiny Ekrt Jiruškové aktuálně poskytuje potřebné informace a pomáhá jim s dokumenty. Jirušková řekla, že Invia eviduje zhruba 1000 prodaných, ale ještě nezrealizovaných zájezdů se zkrachovalou německou CK, které se měly uskutečnit převážně v tomto roce.

Společnost FTI Group, do které CK FTI Touristik patří, v době pandemie nemoci covid-19 získala od státního stabilizačního fondu WSF pomoc 595 milionů eur (14,7 miliardy Kč). Zdálo se, že budoucnost má zajištěnou, protože ji za jedno euro chtělo převzít konsorcium vedené americkým finančním investorem Certares a chtělo do ní vložit nový kapitál v objemu 125 milionů eur.

Podle poskytnutých údajů však rezervace v poslední době výrazně zaostávala za očekáváním a řada dodavatelů trvala na platbě předem. Kvůli tomu se zvýšila potřeba likvidity, a firma už nebyla schopna tyto peníze vyplácet do doby, než bude vyřešena nová investice. Vláda odmítla firmě poskytnout další pomoc.

FTI Group má zhruba 11.000 zaměstnanců a je třetí největší evropskou cestovní společností za TUI a DER Touristik. Ve fiskálním roce 2022/2023 vzrostl firmě obrat o deset procent na 4,1 miliardy eur. Hlavním akcionářem byla naposledy egyptská investiční rodina Sawirisů, uvedla agentura DPA.

V ČR musí CK kromě toho, že mají povinnost zajistit se proti úpadku u pojišťovny či banky, přispívat do Garančního fondu CK. Byl zřízen v roce 2018 a slouží jako záložní zdroj na případné pokrytí náhrad klientům po krachu cestovních kanceláří, které by neuhradila pojišťovna. Příspěvek do něj se počítá na základě předpokládaných tržeb v daném roce.

Na konci loňského roku v Česku působilo 593 cestovních kanceláří, proti roku 2022 to bylo o 18 více. Úpadek v minulém roce vyhlásila jedna CK, sdělilo už dříve ministerstvo pro místní rozvoj.