Krize maloobchodu. Němci rekordně omezili spotřebu | E15.cz

Nejhorší propad spotřeby za posledních sedmdesát let – hlásí během covidové krize sousední Německo. Podle údajů ze studie Německého hospodářského institutu (IW) v roce 2020 každý Němec v průměru utratil o 1250 eur méně než v roce 2019, kdy o covidu ještě nikdo neměl ponětí a německá ekonomika běžela podle běžných dlouhodobých zvyklostí.

Celkový objem peněžního výpadku, který je jindy vydávaný za běžné spotřební věci, včetně služeb, činí ohromných 116 miliard eur. Procentuálně jde o meziroční pokles o více než šest procent. Největší propad prodeje (o 78 miliard eur) vykazují služby, které se postaraly o více než polovinu poklesu. „Státem nařízené uzavření lidem nejbližších služeb, tedy gastronomie, hotelů a zařízení pro zábavu a trávení volného času, znemožnilo naplnění mnoha běžných konzumních přání,“ vysvětlil Hubertus Bardt, jeden z výzkumných pracovníku IW.

Naopak některé propady prodejů se během první vlny pandemie zastavily a ve druhé polovině roku dokonce přešly do růstu. Týká se to například prodejů nábytku nebo automobilů, které ve druhé polovině roku 2020 v meziročním srovnání stouply o pět procent. Příčina je velmi jednoduchá: může za to dotace na daně z přidané hodnoty, které zlevnily nákup nových vozů o 7,5 tisíce, a později dokonce o 9,5 tisíce eur, čehož němečtí spotřebitelé náležitě využili.

Ani v prvních třech měsících roku, kdy v Německu byly rozsáhlé uzávěry, se běžná spotřeba domácností nevrátila na předchozí běžnou úroveň. IW spočítal, že spotřební výpadek během prvního čtvrtletí dosahuje 40 až 60 miliard eur. Nejistota tlačí dlouhodobě na větší úspory a Němci skutečně šetří. Podle průzkumu IW celých 43 procent lidí plánuje vynakládat peníze jen na základní potřeby a část peněz ukládat pro budoucnost a jen třetina lidí si předplácí dovolenou (jindy je to skoro 60 procent).

Podle údajů Německého statistického úřadu se míra úspor v loňském roce zvedla na dlouhodobě nejvyšších 16,3 procenta, což znamená, že z každých sto vydělaných eur si Němci do banky na spořicí účet uloží v průměru více než 16 eur, tedy šestinu. Německé domácnosti podle centrální banky disponují momentálně úsporami ve výši sedm bilionů eur.

Krizi maloobchodu, kterou Němci nezažili ani během té finanční v roce 2008 až 2010 chce rázně řešit Německý svaz malobchodu (HDE), a to poukázkami na spotřebu. Podobně jako to při podpoře obnovy ekonomiky udělaly Spojené státy, kde každý občan s příjmem pod 80 tisíc dolarů ročně dostal 1400 dolarů jako spotřební šek, který má pomoci růstu hospodářství. HDE prosazuje, aby německý stát vydával spotřební poukázky ve výši 500 eur. Vláda zatím tento návrh neprojednala.