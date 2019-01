Labouristé chystají návrh na odklad brexitu, tvrdí britská média | E15.cz

Vedení opozičních labouristů zvažuje podporu návrhu zákona, který má britskou premiérku Theresu Mayovou přimět k žádosti o odklad odchodu Británie z Evropské unie, pokud do konce února neprosadí v dolní komoře parlamentu dohodu o brexitu. Napsal to britský list The Guardian. Britská vláda má v pondělí poslancům předložit takzvaný plán B, tedy návrh dalšího postupu po zamítnutí dohody o podmínkách brexitu, kterou Mayová původně s EU vyjednala.

Podle návrhu zákona, jehož spoluautorkou je vnitrostranická soupeřka šéfa labouristů Jeremyho Corbyna Yvette Cooperová, by měla Dolní sněmovna právo hlasovat o odložení brexitu, pokud do 26. února parlament brexitovou dohodu neschválí. To by zabránilo odchodu Spojeného království z EU 29. března tohoto roku bez dohody, píše BBC.

Cooperová předloží návrh zákona sněmovně v pondělí, napsal server Independent. Návrh by podle něj mohl být rozhodující pro prolomení nynější patové situace okolo brexitu. Mohl by totiž přimět zákonodárce, aby si jasně vybrali mezi dohodou, vyjednanou Mayovou, a odložením brexitu, aby se uspořádalo nové referendum. V takovém případě by premiérčina dohoda mohla podle komentátora získat těsnou většinu. Návrh Cooperové už podpořili i někteří konzervativci a liberální demokraté.

Hlavní otázka ale podle Independentu zní, zda Cooperové předloha může být schválena. Pak by totiž mohla projít i premiérčina dohoda a Mayová by mohla ustát i hrozbu nových voleb. „Staly se už i divnější věci,“ odhadl Independent.

Vláda podle nejmenovaného zdroje z Downing Street vidí v návrhu nebezpečí, že by parlament mohl zastavit brexit.

Ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox prohlásil, že parlament „nemá právo přisvojit si“ proces vedoucí k brexitu, ale měl by respektovat rozhodnutí lidu učiněné v referendu. „Ti, kdo byli naprosto proti výsledku referenda, se pokoušejí vydírat a ve skutečnosti ukrást výsledek lidu,“ řekl podle Reuters.