Laponsko zapadlo sněhem, jeho tání teď působí velké povodně | E15.cz

Zatímco Česko se na jaře potýkalo s velkým suchem, Laponsko se kvůli nebývalé sněhové nadílce připravuje na zřejmě největší jarní záplavy za posledních padesát let. Varování jsou vydaná především pro řeky Kemijoki and Ounasjoki. Velká voda ohrožuje i na jejich soutoku ležící město Rovaniemi, největší sídlo finského Laponska. Toky by tam měly kulminovat o víkendu nebo počátkem příštího týdne.