První tank Leopard 2A4 dorazil do Česka. Další Němci upravují | E15.cz

Česká armáda převzala první z patnáct tanků Leopard 2A4 z výzbroje bundeswehru. Sérii smluv o daru, který kompenzuje techniku sovětské výroby odeslanou na Ukrajinu, podepsali zástupci ministerstva obrany koncem léta. Výhledově chce vojsko koupit čtyřicet až padesát nových obrněnců Leopard v nejmodernější verzi 2A7+. Cena by neměla přesáhnout dvacet miliard korun.

„Změna je tady. S leopardy vyjedeme ze slepé uličky závislosti na ruské technice,“ řekla šéfka rezortu obrany Jana Černochová při slavnostním ceremoniálu v Přáslavicích na Olomoucku, kde je dislokován 73. tankový prapor. Náčelník generálního štábu Karel Řehka připomněl, že armáda má mnohdy muzeální výzbroj, jako jsou například už řadu let přesluhující bojová vozidla pěchoty, a urychleně potřebuje novou techniku. „Už si o modernizaci jenom nepovídáme,“ dodal.

Německá strana postupně upravuje všech patnáct leopardů, aby vyhovovaly potřebám českých tankistů. Ti mají zkušenosti pouze s ruskou technikou používanou zeměmi bývalé Varšavské smlouvy. České firmy na přelomu tisíciletí modernizovaly třicet těchto tanků, které dostaly označení T-72M4CZ. Mimo jiné je vybavily izraelskou pohonnou jednotkou, italským systémem řízení palby nebo zesíleným pancéřováním.

V německých obrněncích Leopard 2A4 používaných bundeswehrem je potřeba vyměnit například některé elektronické systémy či programové vybavení. „Úpravy tanků probíhají tak, aby vyhovovaly potřebám české armády a byla zajištěna kompatibilita zejména komunikačních a informačních systémů,“ uvedla mluvčí ministerstva obrany Natálie Forsterová.

Tank Leopard 2A4Autor: profimedia.cz

Čeští vojenští odborníci už od jara jezdí na konzultace do Německa a zjišťují, jaká zařízení je potřeba doplnit nebo vyměnit. „Řeší se to do velkých detailů,“ řekl deníku E15 úředník obeznámený s dodávkou, který si přál zůstat v anonymitě.

Součástí daru je čtrnáct leopardů a jeden vyprošťovací tank Buffalo, náhradní díly na jeden rok a výcvik dílenských specialistů. V balíku, který Česko dostane, bude i munice standardu NATO ráže 120 milimetrů na třicet denních dávek pro každý ze čtrnácti bojových obrněnců. Náboje určené pro tanky T-72 mají ráži 125 milimetrů.

Obě země by měly zároveň začít jednat o kontraktu na desítky nových leopardů nejpokročilejší generace 2A7+ v různých modifikacích. Na tuto úroveň má být po roce 2025 modernizovaná i čtrnáctka leopardů 2A4.

Rezort obrany však musí mnohamiliardovou zakázku nejprve zakomponovat do svých plánů a získat souhlas ministerstva financí. Upravit se bude muset také Koncepce výstavby Armády ČR i nadstavbový dokument Bezpečnostní strategie ČR.

Leopard 2A7Autor: Profimedia.cz

Problém by nastal v případě zvýšené celoevropské poptávky po tancích Leopard, jimiž je vyzbrojena většina zemí NATO. Jejich výrobcem je německá společnost KMV. „V současnosti dokáže vyrobit několik nových tanků za měsíc,“ uvedl zdroj z obchodních kruhů blízký firmě. I to je důvod, proč například Polsko kupuje americké obrněnce Abrams a údajně chystá investici do jihokorejských K2.

Leopardy darované Německem nahradí tanky T-72, které Česko poslalo na Ukrajinu čelící agresi Ruska. Patnáct starších německých obrněnců získá z podobného důvodu i Slovensko. Nemodernizovaných ruských tanků T-72 mělo vojsko před vypuknutím války na Ukrajině přibližně sto. Kolik z nich získali ukrajinští obránci, nechce ministerstvo upřesnit.

Armáda má tři tankové jednotky tvořené profesionálními vojáky a jednu složenou z příslušníků Aktivní zálohy. „Pokud má mít každá deset tanků, nejnižší možný počet je čtyřicet. Ideálně by jich ale mělo být šedesát až osmdesát,“ míní politický geograf z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Kofroň.