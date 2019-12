Letecké neštěstí v Kazachstánu. Nehodu nepřežilo dvanáct osob | E15.cz

Nejméně dvanáct mrtvých si podle nejnovější bilance vyžádalo letecké neštěstí u města Almaty v Kazachstánu, kde se dnes krátce po startu zřítil do obydlené oblasti letoun místních aerolinek se stovkou lidí na palubě. Po nárazu do obytného domu se rozlomil. Oznámily to tiskové agentury s odvoláním na místní úřady. Nejméně 66 lidí nehodu se zraněními přežilo a 50 z nich skončilo v nemocnici. Zraněno bylo i devět dětí.