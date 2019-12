Qantas vybraly letadlo pro nejdelší linky světa, nasadí airbusy | E15.cz

Australské aerolinky Qantas upřednostnily pro své připravované nejdelší komerční lety světa Airbus před Boeingem. Na plánovaných trasách z Austrálie do New Yorku či do Londýna bude létat až 12 Airbusů A350-1000, a nikoli Boeingy 777X. Informovala o tom agentura Bloomberg. Evropský a americký výrobce letadel o prestižní zakázku soutěžily už od roku 2017. Banka Citi hodnotu objednávky odhaduje až na 3,5 miliardy australských dolarů (55,4 miliard korun).

Konečné potvrzení kontraktu se čeká v březnu a první let by se měl uskutečnit v první polovině roku 2023, uvedly aerolinky. Ty se ještě musí dohodnout s piloty ohledně výše platů.

„Nabízíme služební postup a zvýšení mzdy, ale na oplátku žádáme (od pilotů) flexibilitu, která by nám umožnila snížit provozní náklady,“ řekl generální ředitel Qantasu Alan Joyce.

Airbus už nezveřejňuje katalogové ceny svých letadel, nicméně agentura Reuters na základě cen z roku 2018 uvedla, že objednávka by mohla dosáhnout ceny 4,4 miliardy amerických dolarů (přes sto miliard korun). Připomíná, že při takových objednávkách dostávají letecké společnosti zpravidla velké slevy. Banka City odhadla hodnotu zakázky na tři až 3,5 miliardy australských dolarů. Investice bude podle ní rozfázována do tří let.

Klíčovou technickou překážkou pro aerolinie bylo nalézt takový stroj, který by vzdálenost zvládl s plným zatížením a zbylo by mu přitom palivo pro případ nouze. Airbus kvůli tomu letadlu A350-1000 přidá palivovou nádrž a zvýši jeho maximální vzletovou hmotnost.

Let ze Sydney do Londýna je dlouhý 17 800 kilometrů a měl by trvat dvacet a půl hodiny. Let o vzdálenosti 16 200 kilometrů ze Sydney do New Yorku zabere o hodinu méně.

V říjnu Qantas vypravil na zkušební let rekordní délky bez přistání mezi New Yorkem a Sydney svůj Boeing 787-9 Dreamliner. V nejlidnatějším městě Austrálie stroj přistál po 19 hodinách a 16 minutách ve vzduchu. Letu se zúčastnila se pouze padesátka pozvaných cestujících tvořená převážně zaměstnanci aerolinek a členy posádky. Cílem bylo prověřit emoční a fyzický dopad dlouhých letů na lidský organismus.

Testy podle prohlášení aerolinek sahaly od monitorování mozkových vln, hladin melatoninu a bdělosti pilotů až po sledování vlivu osvětlení, jídla a cvičení na pasažéry.

Osvětlení kabin a jídlo byly za letu upraveny tak, aby přispěly ke snížení takzvaného jet lagu, nazývaného také pásmová nemoc. Tedy únavy, ospalosti a někdy i zmatenosti po dlouhé cestě letadlem přes několik časových pásem.

Nejdelší komerční let na světě nyní provozuje Singapore Airlines. Na lince mezi Singapurem a New Yorkem také používá stroj od Airbusu. Letounu A350-900 trvá absolvování trasy bezmála devatenáct hodin.