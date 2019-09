Lidovec Kurz slaví, sociální demokraté jsou zklamaní. Dopadli nejhůř za posledních 74 let | E15.cz

"Jsem dojat a skoro beze slov," řekl předseda lidovců Kurz ve volebním štábu. "Byly to těžké čtyři měsíce, ale teď nás lidé zvolili znovu," uvedl s odkazem na dobu, která uplynula od pádu koaliční vlády ÖVP a Svobodné strany Rakouska (FPÖ). "S dobrým výsledkem jsme počítali, ale takový výsledek jsme očekávat nemohli," dodal Kurz. ÖVP podle prognóz získala zhruba 37 procent hlasů.

"Je to pro nás historický den, každý další krok si dobře rozmyslím," řekl později Kurz. Pokud jej prezident Alexander Van der Bellen pověří sestavením vlády, chce předseda lidovců jednat se všemi zbylými stranami. Podle dosavadních prognóz by mohli lidovci vytvořit koalici se svobodnými (FPÖ), sociálními demokraty (SPÖ) i stranou Zelených.





"Není to to, co jsme si přáli, není to to, za co jsme bojovali," řekla ve volebním štábu sociálních demokratů (SPÖ) předsedkyně Pamela Rendiová-Wagnerová. "Nejsme s tím spokojeni," dodala. Později popřela, že by se chystala kvůli výsledku SPÖ, který je nejhorší od druhé světové války, rezignovat na funkci v čele strany. "Převzala jsem stranu ve velmi složité fázi," vysvětlila s tím, že by nebylo správné se vedení strany v této složité situaci vzdávat. Sociální demokraté dostali podle prognóz zhruba 22 procent hlasů.

Předseda pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Norbert Hofer uvedl, že se jeho strana připravuje na odchod do opozice, kde by se měla modernizovat. Podle bývalého ministra vnitra Herbert Kickl není dnešní výsledek FPÖ "ničím dobrým pro Rakousko". Svobodní dostali podle prognóz jen asi 16 procent hlasů a oproti volbám v roce 2017 přišli o zhruba deset procentních bodů.