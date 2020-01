Liverpool vyhrál soud o dresy. Jeho fotbalisty může za rekordní peníze oblékat Nike | E15.cz

Fotbalisté Liverpoolu budou od příští fotbalové sezony při každém zápase nebo tréninku nosit dresy s logem firmy Nike. Umožnilo jim to vítězství v třaskavém soudním sporu s firmou New Balance. Ta Liverpool vinila z údajného neplnění původního kontraktu, v jehož rámci do kasy klubu ročně platila zhruba 40 milionů liber. Americká značka s fajfkou bude fotbalistům nově odvádět 80 milionů liber ročně.