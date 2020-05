Lukašenko chce v Minsku přehlídku k 9. květnu stůj co stůj. Před virem přitom couvl i Putin | E15.cz

"Musím říci, že přehlídku nemůžeme zrušit, prostě nemůžeme. Dlouho jsem o tom přemýšlel... Je třeba si uvědomit, že tito lidé (za války) umírali, možná na viry a jiné nemoci. Ale nevnímali to a nemyslili na to, umírali pro nás, ať to zní sebevíc pateticky," řekl Lukašenko podle agentury BeTA. Dodal, že nechce, aby si někdo myslel, že se polekal koronaviru.

V této souvislosti také řekl, že upozornil organizátory, aby v případě přijetí jeho návrhu přehlídku uskutečnit nikdo nebyl nucen k účasti. "Pokud se lidé budou bát o své zdraví, pochopíme to," uvedl autoritářský šéf státu. Tvrdil přitom, že zájemců o účast na této události je dostatek. "Tisíce a tisíce chtějí, aby se tato akce uskutečnila," prohlásil.

Podle jeho tvrzení do Minska chtějí přijet i někteří ruští poslanci a senátoři. "My to vítáme. Ať přijedou," poznamenal Lukašenko. Zároveň uvedl, že se domluví s Moskvou a zajistí jim leteckou dopravu do běloruské metropole.

Ruské vedení se přitom rozhodlo oslavy výročí vítězného konce druhé světové války o plánovanou velkolepou vojenskou přehlídku kvůli nebezpečí ještě většího šíření koronavirové nákazy ochudit. Uskuteční se, až pandemie pomine. Putin oznámil, že velká ruská města výročí 9. května oslaví tradiční dělostřelbou a na nebi nad Moskvou se představí výkvět ruské armádní letecké techniky.