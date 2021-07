Macron varuje před další vlnou. Čínský export překonal očekávání | E15.cz

Export z Číny v červnu překonal očekávání, stalo se tak díky uvolňování restrikcí po světě a vyřešení problémů v čínských přístavech, které způsobovaly zpoždění. Konkrétně export vzrostl oproti stejnému období v loňském roce o 32,2 procenta, analýza agentury Reuters počítala s růstem 23,1 procenta.

Světový obchod se v posledních měsících potýkal s problémy jako nedostatky polovodičů, komplikace v lodní dopravě i se strmým růstem ceny surovin jako je například stavební materiál nebo dřevo. Zmíněné problémy se nevyhnuly ani Číně, proto je rychlý růst vývozu z části překvapivý. Mimo export vzrostl také import do Číny, meziročně o 36,7 procenta.

"Když teď nezasáhneme, počty případů a čísla z nemocnic porostou," řekl francouzský prezident v televizním projevu. Zároveň ale neohlásil návrat karanténních uzavírek, přičemž podle agentury AP uvedl: "Musíme s virem žít."

Místo "lockdownu" Macron oznámil, že od 15. září se začne kontrolovat očkování mezi zdravotníky a že mohou přijít i tresty. "Počínaje 15. zářím, jestliže jste zdravotník a nejste očkovaný, nebudete moci dál pracovat a nebude dál placeni," dodal později francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran.

Hlavní indexy amerických akcií dnes znovu zavřely na rekordech, vzhůru je hnala Tesla a akcie bankovního sektoru. Investoři vyhlížejí začátek výsledků hospodaření za druhé čtvrtletí a další zprávy o tom, jak si vede globální ekonomika.

Dow Jonesův index dnes stoupl o 0,36 procenta a uzavřel na 34996,18 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil o 0,35 procenta na 4384,63 bodu. Index Nasdaq Composite si připsal 0,21 procenta na výsledných 14733,24 bodu.

Akcie zábavní a mediální společnosti Walt Disney posílily o 4,2 procenta poté, co jí distribuovaný akční sci-fi snímek Black Widow z produkce Marvel Cinematic Universe za první víkend vydělal 80 milionů dolarů (1,7 miliardy korun).

O 7,2 procenta oslabily akcie čínské alternativní taxislužby Didi Global. Podnik potvrdil, že čínský regulátor digitálního prostoru zakázal nabízet na internetu jeho 25 aplikaci. Očekává, že se to odrazí na tržbách v regionu.

Akcie vesmírné společnosti Virgin Galactic Holdings odepsaly 17,3 procenta. Firma dnes, den po úspěšném zkušebním letu za hranici vesmíru, oznámila, že zvažuje prodej akcií až za 500 milionů dolarů.

Elon Musk has booked a seat on a future Virgin Galactic space flight@elonmusk has paid a $10,000 deposit for a ticket to the edge of space with Richard Branson's Virgin Galactic pic.twitter.com/P7hZCQ8waY