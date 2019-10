Madrid zvažuje zásah v Katalánsku | E15.cz

Odbojné Katalánsko pokračuje v protestech, které vyvolal pondělní verdikt soudu nad místními politiky. Počet zraněných po tvrdých střetech mezi demonstranty a policisty stoupá, do akcí se zapojuje stále více lidí od studentů po zemědělce. Socialistický premiér Pedro Sánchez jednal kvůli napětí v regionu s opozicí. Záležitost je pro něj mimořádně citlivá, jelikož Španělsko za necelý měsíc čekají volby.

Španělský nejvyšší soud poslal v pondělí do vězení na devět až dvanáct let devět katalánských politiků v souvislosti s referendem o nezávislosti, které se konalo před dvěma lety. Verdikt dle očekávání v bohatém regionu vyvolal silné protesty. Během pouličních bojů už bylo zraněno mnoho lidí, jen v úterý 125, z toho více než polovina policistů.

„Podporujeme masivní, poklidné demonstrace a pochody. Žádná forma násilí nás nereprezentuje,“ vzkázali odsouzení politici. Předpokládá se, že protesty vyvrcholí v pátek, kdy by měli do Barcelony dorazit průvody lidí z pěti měst. Zatím se do nich zapojilo zhruba dvacet tisíc lidí, blokují hlavní silnice. Pochodují například příbuzní odsouzených, přidali se také zemědělci s traktory.

V noci na středu byla také poškozena vysokorychlostní trať mezi metropolí oblasti a francouzskou hranicí. Odpor Katalánců má i mezinárodní přesah, nespokojenci v prvních dnech ochromili letiště, v úterý bylo zrušeno několik desítek letů. Studentské svazy vyhlásily ve středu třídenní stávku.

„Menšina se snaží do katalánských ulic vnést násilí,“ uvedla ve svém stanovisku španělská vláda. Sánchez pohrozil, že může na Katalánsko opět uvrhnout přímou správu Madridu, tak jako v měsících po referendu. Úřadující katalánští politici proto také apelují na demonstranty, aby se zdrželi násilí.

Šéf katalánské vlády Quim Torra kvůli hrozbě přímé správy svolal na středu schůzku se svými klíčovými ministry. Sánchez zase o napětí v oblasti diskutoval se zástupci hlavních španělských stran. Opoziční lidovci ponoukají premiéra, aby převzal kontrolu nad katalánskými bezpečnostními složkami. „Je naléhavě nutné zaručit bezpečnost a veřejný pořádek,“ uvedl na Twitteru lidovecký lídr Pablo Casado.

Socialisté jsou favorité listopadových voleb do španělského parlamentu. Jejich náskok před lidovci však není příliš výrazný, Sánchez proto své kroky musí bedlivě vážit.