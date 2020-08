Ant nabídne rekordní IPO. Vydavatelé novin bojují s firmou Apple | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Vydavatelé vytáhli proti Applu

Vydavatelé předních amerických novin, mezi něž patří třeba i New York Times nebo Wall Street Journal, tlačí na technologickou společnost Apple. Chtějí, aby firma razantně snížila své provize z prodeje předplatného jejich titulů, které si zákazníci nakupují přes digitální app store. Apple si aktuálně ukrajuje až 30 procent ceny. Podobný boj nyní svádí také australští vydavatelé s korporací Google. Do jisté míry je také podobný aktuálnímu sporu výrobce počítačových her Epic Games a Applu a Googlu.

Trump a jeho metoda cukru a biče

Prezident Donald Trump slíbil, že v případě svého znovuzvolení zařídí daňové úlevy americkým firmám, jež přesunou své působení v zahraničí do USA a vytvoří tak nová pracovní místa pro domácí obyvatelstvo. Těm, kteří tak neučiní naopak pohrozil zavedením celních poplatků. Neupřesnil však, jak by daný systém „odměn a trestů“ měl fungovat.

LEGO bude i pro nevidomé děti

Světoznámá dánská firma LEGO Group uvedla ve spolupráci s neziskovými organizacemi na trh novou kolekci své populární stavebnice, která obsahuje kostičky s Braillovým písmem. Hra má pomoci nevidomým a krátkozrakým dětem, aby se systém psaní snadněji naučily. Unikátní produkt je momentálně k mání v Dánsku, Německu, Francii, Norsku, Británii, Brazílii a ve Spojených státech. Brzy se má rozšířit i do dalších zemí.

Šéf Volkswagenu vyplatí akcionáře

Německá prokuratura ukončila vyšetřování Hanse Dietera Pötsche, předsedy dozorčí rady automobilky Volkswagen, kvůli údajné manipulaci s akciovým trhem. Pötscheova holdingová firma Porsche SE, která je hlavním akcionářem Volkswagenu, kauzu urovnala slibem, že dotčeným investorům zaplatí odškodné ve výši 1,5 milionu eur.

Ant Group nabídne rekordní IPO

Čínská finanční společnost Ant Group ze skupiny Alibaba miliardáře Jacka Maa se v říjnu chystá souběžně vstoupit na akciové trhy v Hongkongu a Šanghaji. Její initial public offering (IPO), tedy první veřejná nabídka akcií má dosáhnout na rekordní hodnotu 225 miliard amerických dolarů. Ant Group v letošním prvním čtvrtletí skončila v zisku 1,3 miliardy dolarů.