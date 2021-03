Matovič končí na postu premiéra. Chce si vyměnit funkce s ministrem financí | E15.cz

Slovenský premiér Igor Matovič jako řešení téměř měsíc trvající vládní krize v zemi navrhl, aby se novým předsedou vlády stal dosavadní ministr financí a jeho kolega v hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Eduard Heger. Matovič to oznámil s tím, že v novém kabinetu si s Hegerem chce vyměnit funkce. Iniciativu Matoviče, který termín své demise neuvedl, uvítaly SaS, Za lidi i další vládní hnutí Jsme rodina. Do vlády by se měli vrátit někteří bývalí ministři.