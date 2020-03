Matovič má zelenou pro tvorbu vlády | E15.cz

Aby Matovič disponoval většinou potřebnou k provádění ústavních změn, potřebuje získat podporu třech stran - Jsme rodina Borise Kollára, Svobody a solidarity (SaS) Richarda Sulíka a uskupení Za lidi exprezidenta Andreje Kisky. „Jsem optimista,“ prohlásil předpokládaný budoucí premiér.

Strany Jsme rodina a SaS už potvrdily, že mají o účast ve vládě zájem. Kiska se netají se tím, že by preferoval kabinet bez účasti Kollárovy partaje. Nechce tak v tuto chvíli garantovat, že jeho strana do široké koalice vstoupí. Trvá totiž na souhlasu předsednictva strany, o záležitosti by mělo hlasovat ve čtvrtek.

Hned po zahájení jednání se také ukázalo, že názorové sjednocení nebude jednoduché. Spory se rozhořely hlavně o budoucí podobu referend. OLaNO by rádo na Slovensku posílilo prvky přímé demokracie. „Demokracie je vláda lidu, a pokud chceme znát jeho názor, je třeba se na něj zeptat,“ píše se v programovém prohlášení strany. Upozorňuje přitom na to, že referendum ve své stávající podobě je takřka nefunkční, protože k němu zřídkakdy přijde přes padesát procent voličů. Při nižší účasti není hlasování platné.

Matovič chce proto snížit kvórum pro platnost referend na 25 procent zúčastněných. O zásadních věcech by tak mohlo teoreticky rozhodnout pouhých třináct procent voličů. S tím nesouhlasí SaS ani Za lidi. „Máme závažné obavy,“ řekl podle deníku Sme Kiska. Za takových podmínek by hrozilo, že výrazná menšina voličů odhlasuje například vystoupení z Evropské unie či NATO, obává se Kiskova strana. Matovičovi Obyčejní lidé namítají, že takto nízká hranice by platila spíše pro lokální hlasování, u celostátních by podle nich bylo možné stanovit jinou.

Dalším problematickým bodem mohou být prověrky soudců. Strany se vesměs shodují na tom, že po vraždě novináře Jána Kuciaka a skandálech kolem podnikatele Mariana Kočnera je nutná očista soudnictví. OLaNO chce zavést nejen systém prověřování bezúhonnosti soudců, ale také hodnocení jejich práce včetně zodpovědnosti za průtahy řízení. SaS a Za lidi však dávají najevo, že své plány na změny v justici považují za povedenější. Předpokládá se tak, že o křeslo ministra spravedlnosti bude velký boj. Podle aktuálních informací je favoritkou Mária Kolíková z Kiskovy partaje.

Některé strany už před volbami projevovaly obavy, že je Matovič bude vydírat prosazováním nových norem podle výsledků své předvolební internetové ankety. V ní lidé vyjádřili zájem například o zavedení hmotné zodpovědnosti politiků, zabezpečení operace pro onkologické pacienty do čtrnácti dnů či bezplatnou dopravu pro děti, studenty, důchodce a vozíčkáře. Matovič nyní potvrdil, že výsledky ankety musejí být zahrnuty do vládního programu. Kollár říká, že body ještě ani nečetl.

Další boje o křesla

Slovenská média předpokládají, že osm ministerstev v novém kabinetu připadne OLaNO, tři Jsme rodina a po dvou získají SaS a Za lidi. Kollár, který by se mohl stát šéfem parlamentu, usiluje zejména o rezorty obrany a dopravy. O dopravu ale dopředu projevovalo zájem také OLaNO, pro které je jednoznačnou prioritou vnitro a hodně stojí i o zdravotnictví. Pro SaS je klíčové získat nějaký ekonomický post a je dost možné, že se Sulík stane ministrem financí. Strana Za lidi by zase mohla obsadit důležité křeslo ministra zahraničí.