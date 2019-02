Mayová poprvé připustila odklad brexitu | E15.cz

Mayová v parlamentu promluvila po dopoledním bouřlivém jednání kabinetu, během nějž svůj průlomový plán pro další jednání představila. Dříve premiérka odklad termínu pro vystoupení země z EU odmítala, k ústupku ji však donutila hrozící revolta uvnitř kabinetu. Někteří jeho členové dali najevo, že pokud premiérka nevyloučí možnost vystoupení Británie z unie bez dohody, podpoří ve středu v parlamentu dodatek k již vyjednané dohodě, který by umožnil poslancům převzít kontrolu nad celým brexitovým procesem.

Ministerská předsedkyně vyjmenovala poslancům tři závazky, které ohledně dalšího postupu kolem brexitu přijala. Slíbila jim, že do 12. března předloží parlamentu vyjednanou dohodu s EU k novému hlasování. Pokud pro tuto dohodu nezíská dostatečnou podporu, nechá poslance 13. března hlasovat o tom, zda si přejí, aby Británie vystoupila z EU bez dohody. Pokud takový scénář poslanci odmítnou, nechá je pak 14. března hlasovat o tom, zda podpoří odklad termínu vystoupení země z EU.

Odklad by podle Mayové sice poskytnul vládě více času na vyjednávání případných změn v brexitové dohodě, premiérka však zdůraznila, že varianty, které před poslanci leží, jsou stále stejné. Musí se podle ní rozhodnout, zda má Británie opustit EU s dohodou, bez ní nebo v EU zůstat. „Odklad za konec června by znamenal, že Británie se zúčastní voleb do Evropského parlamentu. Jakou zprávu bychom tím vyslali více než 17 milionům voličů, kteří skoro před třemi lety hlasovali pro odchod z EU?" ptala se Mayová.

Přístup premiérky k odchodu Británie z Evropské unie je „groteskně bezohledný“, uvedl v reakci na prohlášení předsedkyně vlády v parlamentu lídr opozice Jeremy Corbyn. Různé odklady na cestě k brexitu ostře kritizoval.

Podle předsedy Labouristické strany Mayová „slibuje dosáhnout něčeho, co není dosažitelné“. „Důsledky cynických taktik premiérky na běžný život pociťují lidé po celé zemi,“ dodal Corbyn. Pokud by dohoda uzavřená s Evropskou unií byla nakonec přece jen v parlamentu schválena, měl by o ní následně rozhodout i lid v druhém referendu.

Mayová v reakci na Corbynova slova uvedla, že druhé referendum by bylo „zradou důvěry britského lidu“.

Parlament již jednou dohodu s Bruselem odmítl. Kontroverzní částí je takzvaná irská pojistka, která má zabránit klasickým hraničním kontrolám mezi Irskem a Severním Irskem. Mayová se nyní snaží s EU dojednat změny, Brusel ale text dohody měnit nehodlá.