Mayová skončila v čele konzervativců | E15.cz

Mayová byla hlavní tváří Konzervativní strany od července 2016. To, že dnešek bude jejím posledním dnem v této roli, oznámila před dvěma týdny, když ztroskotal její čtvrtý pokus o ratifikaci dohody o vystoupení Británie z Evropské unie. Svůj dnešní krok Mayová podle všeho nebude veřejně komentovat.

Výzvám k rezignaci Mayová čelila v podstatě už od listopadového uzavření dohody o podmínkách brexitu, v prosinci ale ustála vnitrostranické hlasování o důvěře. "Rozvodovou" dohodu se třikrát pokusila prosadit v parlamentu, poslanci ale dokument pokaždé odmítli. Když po dlouhých jednáních s opozicí v květnu oznámila nový plán na ratifikaci dohody, vzbouřila se proti ní i část kabinetu, načež premiérka na konci týdne oznámila harmonogram svého odchodu. Downing Street 10 tedy opustí bez splnění svého hlavního cíle: vyvést Británii z unie.

"Její tým se snaží formovat její odkaz tak, aby přesahoval selhání v otázce brexitu. Svému nástupci ale zanechává Mayová národ, v němž tradiční politické rozdělení nahlodávají silné postoje ohledně toho, zda by měla Británie opustit EU a jakým způsobem by k tomu mělo dojít," shrnula situaci agentura Reuters.

Britskou vládu ale Mayová povede až do konce volby nového stranického lídra, která má skončit v týdnu od 22. července. Za favorita nadcházejícího souboje je považován exministr zahraničí a bývalý starosta Londýna Boris Johnson, nemalé šance mají také současný šéf diplomacie Jeremy Hunt, ministr životního prostředí Michael Gove či bývalý ministr pro brexit Dominic Raab.

Dnešní prohlášení Výboru 1922 bylo zároveň výzvou pro všechny uchazeče, aby podali přihlášky do voleb, na což budou mít prostor v pondělí od 10:00 do 17:00 britského času (11:00 až 18:00 SELČ). Krátce na to by měl být oficiální seznam kandidátů zveřejněn. Momentálně hodlá o post lídra strany usilovat 11 konzervativců.

Přihlášku každého zájemce musí podpořit osm konzervativních poslanců. Volba jako taková začne 13. června, kdy začne série hlasování na úrovni poslanců. Tento proces zúží pole kandidátů na finální dvojici, mezi níž se bude v poslední fázi rozhodovat členská základna strany.

Barnier, který byl při vytváření "rozvodové" dohody hlavním vyjednavačem EU, dnes varoval, že nový britský premiér bude čelit stejné výzvě v podobě zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Kvůli tomuto společnému cíli byla do brexitové dohody zahrnuta takzvaná irská pojistka, avšak tento mechanismus byl následně v Británii hlavním terčem odpůrců dohody.

"Ten problém je tady, vytvořil ho brexit... Ať se stane cokoli, nový premiér ten problém nezmění. Ten problém je tady a nový premiér bude mít zodpovědnost ho s námi řešit," citoval Barniera Reuters.