Mediální magnát Murdoch chce obnovit své impérium. Akcionáři jsou proti | E15.cz

Legenda amerického mediálního průmyslu Rupert Murdoch požádal představenstva svých společností News Corporation a Fox Corporation, aby se obě firmy téměř deset let po rozdělení opět sloučily do jednoho podniku. Podle deníku The Financial Times (FT) se jednadevadesátiletý magnát chystá předat své dekády budované impérium synovi Lachlanovi. Akcionáři News Corporation však fúzi společností patrně odmítnou.