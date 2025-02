Merz chce o nové německé vládě jednat se sociálními demokraty

Vítěz předčasných voleb do německého Spolkového sněmu, konzervativní unie CDU/CSU, chce vést jednání o koaliční vládě se sociálními demokraty (SPD). Na tiskové konferenci to dnes oznámil předák CDU/CSU a pravděpodobný příští německý kancléř Friedrich Merz. Rozhovory chce zahájit v příštích dnech, cílem je vytvořit vládu do Velikonoc. CDU/CSU a SPD mají v 630členném parlamentu 328 křesel.

Konzervativci vedení Merzem vyhráli nedělní volby se ziskem 28,5 procenta hlasů. Druhá skončila s 20,8 procenta hlasů strana Alternativa pro Německo (AfD), označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou, která tak zdvojnásobila svůj výsledek z předchozích voleb v roce 2021. Pro třetí sociální demokracii dosavadního kancléře Olafa Scholze hlasovalo 16,4 procenta voličů. Pro tuto stranu je to nejhorší výsledek ve volbách do Spolkového sněmu.

Merz dnes na tiskové konferenci řekl, že chce vládu sestavit právě se sociálními demokraty, kteří byli nejsilnější stranou dosavadní vlády. Kancléř Scholz už v neděli vyloučil, že by se podílel na koaličních jednáních, i to, že by mohl být členem příští vlády.

Spolupředseda SPD Lars Klingbeil na tiskové konferenci, která předcházela té Merzově, uvedl, že není jisté, že sociální demokraté budou součástí příští vlády, a dodal, že „míč je na Merzově straně hřiště“.

Podle Merzových představ by měla být vláda hotová do Velikonoc, které letos připadají na druhou polovinu dubna. Rozhovory by měly podle něj začít nejpozději příští týden, po nedělních zemských volbách v Hamburku.

Merz na tiskové konferenci vyjádřil také naději, že se mu podaří přesvědčit USA, že dobré transatlantické vztahy jsou v zájmu obou stran. Dodal, že o vztahu se Spojenými státy v neděli dlouze debatoval také s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Takzvaná velká koalice CDU/CSU a SPD se po nedělních volbách ukázala být prakticky jedinou reálnou možností, jak sestavit většinovou vládu. Způsobila to především skutečnost, že se do parlamentu nedostaly dvě menší strany: liberálové z FDP a Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Spolupráci s AfD kvůli jejím extremistickým postojům Merz opakovaně vyloučil.

Takzvaná velká koalice konzervativců a sociálních demokratů Německu vládla už několikrát. Poprvé vznikla ve spolkové republice v roce 1966 pod vedením konzervativního kancléře Kurta Georga Kiesingera. Ve znovusjednoceném Německu poprvé dvě největší strany spolupracovaly po volbách v roce 2005. V čele vlády stála konzervativní kancléřka Angela Merkelová, která od tohoto roku Německo vedla dalších 16 let. Se sociálními demokraty ve velké koalici vládla ve třech ze čtyř svých vlád. Kromě let 2005 až 2009 také v letech 2013 až 2018 a 2018 až 2021. Sociální demokraté byli vždy menším koaličním partnerem.