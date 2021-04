Mezinárodní měnový fond navrhuje solidární daň pro pandemické vítěze | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Dočasná daň pro nejbohatší firmy

Mezinárodní měnový fond (MMF) ve středu navrhnul, aby nejbohatší jedinci a společnosti, jež profitovaly během koronavirové pandemie dočasně odváděly zvláštní daň. Peníze by se použily na zmírnění sociální nerovnosti ve světě a na pomoc podnikům a lidem, které koronakrize postihla nejhůře. Podle šéfa finančního úseku MMF Vítora Gaspara by měly státy zvážit alespoň symbolické zdanění nejmajetnějších vrstev, i když to jejich pokladny nepotřebují. „Občané budou mít pocit, že všichni přispívají k zotavení z COVIDU-19,“ řekl Gaspar. Nedávná analýza Pew Research Center odhalila, že pandemie zastavila globální růst střední třídy.

Izrael údajně napadl íránskou loď

Vyjednávání o obnovení jaderné dohody s Íránem z roku 2015, které bylo zahájeno v úterý ve Vídni, musí hned na úvod řešit nepříjemnou komplikaci. Íránské ministerstvo zahraničí ve středu potvrdilo, že v den začátku rozhovorů byla v Rudém moři napadena loď, plující pod íránskou vlajkou. Plavidlo bylo poškozeno explozí. Podle deníku The New York Times je za útok odpovědný Izrael. Teherán událost stále vyšetřuje. Nejsou hlášené žádné ztráty na životech. Izraelci jsou proti uzavření jaderné dohody a nechtějí, aby Spojené státy zrušily své sankce vůči Íránu. Již během března došlo mezi blízkovýchodními zeměmi hned k několika námořním incidentům.

Z trhů a burz

Akcie uzavřely smíšeně, oslabuje libra

Akciové trhy v USA, ani v Evropě se ve středu na směru neshodly. Index S&P 500 se zvýšil o 0,15 procenta. Dow Jones zpevnil o 0,05 procenta. Nasdaq Composite však 0,07 procenta ztratil. Z evropských burz uzavřela v zisku pouze ta londýnská, která vyrostla o 0,91 procenta. Naopak panevropský benchmark STOXX Europe 600 klesl o 0,22 procenta. Německý DAX odepsal 0,24 procenta a francouzský CAC 40 uzavřel v mírné ztrátě 0,01 procenta. Na devizovém trhu už od úterý prudce oslabuje britská libra, kvůli obavám, že vakcína proti koronaviru od firmy AstraZeneca způsobuje závažné vedlejší účinky. Hodnota libry spadla pod třicet korun.

UPS vyzkouší speciální letadla

Americká nadnárodní doručovací společnost United Parcel Service (UPS) nakoupí deset speciálních letadel od firmy Beta Technologies. Stroje mají plně elektrický pohon a mohou startovat a přistávat vertikálně. Na jedno nabití uletí přes 400 kilometrů. UPS věří, že letadla mohou urychlit její přepravní služby na malých trzích. Díky svým vlastnostem totiž nepotřebují přistávat na letišti a stačí jim přistávací plocha pro vrtulníky. Současně pomůžou společnosti snížit její uhlíkovou stopu. UPS začne letouny používat od roku 2024. Kolik za ně zaplatila, nebylo zveřejněno.

Video dne

Besuchen ein EU-Präsident und eine EU-Präsidentin den türkischen Präsidenten:



„Ähhhm?!“ pic.twitter.com/IRW07EKCq4 — Stefan Leifert (@StefanLeifert) April 6, 2021

Na sociálních sítích vyvolaly pobavení a zároveň pobouření záběry ze setkání lídrů Evropské unie s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem v Ankaře. Zatímco šéf Evropské rady Charles Michel byl usazen do křesla vedle Erdoğana, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová byla nucena usednout na pohovku stranou od obou mužů, na což reagovala rozhořčeným povzdechnutím.

Stane se dnes