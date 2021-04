Pandemie zvrátila trend globálního bohatnutí | E15.cz

Pew Research Center považuje za chudé lidi, kteří musejí vyjít s příjmy pod dva dolary na den. Do kategorie nízkých příjmů spadají ti, co mají k dispozici méně než deset dolarů. Střední a vyšší střední třídu tvoří podle metriky think tanku osoby s denní příjmy mezi dvaceti a padesáti dolary. Vyššími výdělky se člověk kvalifikuje do nejvyšší příjmové kategorie. Pro srovnání, v USA se hodinová minimální mzda v různých státech pohybuje kolem deseti dolarů. Hranice chudoby tam loni byla stanovena na 12 760 dolarů ročních příjmů, tedy zhruba 35 dolarů na den.