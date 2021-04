Microsoft jedná o převzetí firmy Nuance Communications | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Blinken a Raab varovali Moskvu

Šéf americké diplomacie Antony Blinken v neděli varoval Moskvu před dalším vyhrocováním situace na východě Ukrajiny. V Donbasu, jehož část ovládají proruští separatisté, došlo v uplynulých dnech k ozbrojeným incidentům, při nichž přišel o život nejméně jeden ukrajinský voják. „Pokud Rusko bude jednat neuváženě nebo agresivně, bude to mít následky,“ pohrozil Kremlu Blinken, kterého podpořil také britský ministr zahraničí Dominic Raab. Rusko západním zemím vzkázalo, že pouze podniká kroky k zajištění své bezpečnosti a k válce s Ukrajinou se nechystá.

Evropané protestovali proti lockdownům

Hned v několika evropských státech se o víkendu opět uskutečnily masové protesty proti plošnému uzavírání ekonomik, informuje server Euronews. V souvislosti s demonstracemi či porušováním vládních nařízení proti šíření koronaviru bylo zatčeno dvacet osob v Helsinkách a devět v Paříži. Desítky lidí byly ze stejného důvodu pokutovány. Protestovalo se například také ve Vídni, Kodani, Oslu nebo Bukurešti. Většina těchto akcí se obešla bez násilností.

Z trhů a burz

Microsoft má zájem o umělou inteligenci

Technologický gigant Microsoft vyjednává o převzetí americké softwarové společnosti Nuance Communications. Rozhovory jsou v pokročilé fázi a k dohodě by mohlo dojít již tento týden, uvedla agentura Bloomberg. Cena transakce dosud nebyla stanovena, hovoří se však o částce kolem šestnácti miliard dolarů, asi 350,6 miliardy korun. Firma Nuance se specializuje na vývoj umělé inteligence a hlasem ovládaných technologií. S Microsoftem spolupracuje od roku 2019. Akcie Nuance letos vyrostly přibližně o 3,4 procenta, aktuálně se obchodují za 45,58 dolaru. Microsoft za rok 2021 zatím posílil zruba o 15 procent na 255,85 dolaru za akcii.

Filmová monstra zachraňují kinaře

Americký velkofilm Godzilla vs. Kong od režiséra Adama Wingarda se stal nejvýdělečnějším snímkem za období pandemie. Projekt od studia Warner Bros., který měl premiéru na konci března o víkendu dosáhl na tržby šedesát milionů dolarů, přes 1,3 miliardy korun. Titul byl současně nasazen v kinech i na streamovacích službách. Warner Bros. si během koronakrize vedou nejlépe ze všech velkých hollywoodských studií, neboť za posledních dvanáct měsíců produkovali čtyři z pěti nejvýnosnějších filmů. Úspěch Godzilla vs. Kong je podle CNBC signálem, že letošní letní sezóna by pro kinaře nemusela být ztracená.

Tweet dne

„Bitcoin znovu překonal hranici 60 tisíc dolarů, vyrostl o 1,32 procenta na rekordní hodnotu 60 555,97.“

Stane se dnes