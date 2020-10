Milion ročně za Cambridge či Oxford. Brexit zásadně zdraží studium v Británii, říká Svitková | E15.cz

Odchod Velké Británie z Evropské unie rozhodně nehraje do karet vyhlášeným britským univerzitám. Zatímco dnes jim platí studenti z EU stejně vysoké školné jako domácí Britové, tedy asi 275 tisíc korun ročně, od příštího školního roku to může být i pětinásobně více. „Myslím, že se hodně studentů začne přeorientovávat na evropské země namísto Británie,“ říká manažerka stipendijního programu pro české studenty v zahraničí Katarína Svitková z Bakala Foundation.

Jaký vliv bude mít brexit na situaci studentů, kteří studují, nebo chtějí studovat ve Velké Británii?

Liší se podle toho, jestli v Británii už studují, nebo se ke studiu teprve hlásí. Těm, kteří jsou již zapsaní, se podmínky nemění až do konce studia. Mění se možná jen drobné formality. Ti, kteří nastoupili letos na podzim, mají štěstí, budou mít dál školné jako domácí Britové – 9250 liber ročně – a budou mít přístup k výhodné vládní půjčce. Tu si bere většina studentů.

Co se tedy mění?

Změna nenastane 1. ledna 2021, ale na podzim příštího roku, tedy při začátku školního roku. Čeští a obecně studenti z Evropské unie ztratí nárok na studentskou půjčku vzhledem k brexitu a současně se jim školné zásadně zvýší. Poplatek se bude lišit dle studovaného oboru. Například za studium britské literatury by poplatek mohl činit patnáct až dvacet tisíc liber, v případě biologie, chemie, veteriny či medicíny může poplatek přesáhnout i padesát tisíc liber ročně.

Takové zdražení musí řadě studentů znemožnit volbu studia v Británii.

Deadline pro přihlášky na britské univerzity je 15. října. Až poté univerzity uvidí skutečný propad. Je jasné, že vzhledem k navýšení školného se hodně studentů přesune do jiných zemí EU. Británie má sice skvělé univerzity s obrovskou přidanou hodnotou, studenti si ale náklady spočítají a zjistí, že v Nizozemsku, Dánsku, Švédsku či Švýcarsku jsou skvělé univerzity se studiem v angličtině. Myslím, že se hodně studentů začne přeorientovávat na evropské země namísto Británie.

Řekla byste, že ztratí v dlouhodobém horizontu dosud vyhlášené britské univerzity prestiž?

Těžko říci, záleží na definici prestiže. Nejlépe hodnocené univerzity na světě – Harvard, Stanford, Oxford či Cambridge – „vedou“ na základě publikací, výzkumů. Brexit proto pro Brity představuje velký problém. Univerzity už nebudou v takové míře dosahovat na evropské granty, jejich kvalita do budoucna může zakolísat, konkurenční výhoda se jim výrazně sníží.

Víme, že jsou z toho univerzity hodně rozladěné. Z první ruky víme, že je pro ně postup britské vlády obrovské zklamání. Obávají se budoucnosti, že přijdou o mnoho kvalitních studentů. Ti jsou pro rozpočet univerzit velmi důležití. Studenti z Unie budou spadat do stejné kategorie jako ti z Číny, Ruska, USA či dalších mimoevropských zemí. To jsou ti, kteří přináší balík do rozpočtu britských univerzit.

Jak se pohybují ceny za roční studium jinde v Evropě?

Tak například některé německé univerzity účtují devět tisíc eur ročně. Záleží také na tom, zda jde o bakalářské, či magisterské studium a na jeho délce.

Předpokládám, že spousta studentů – nejen na britských univerzitách – už nebude ochotna v současné mimořádné situaci platit takto vysoké částky za studium, které by probíhalo pouze on-line…

Vzhledem ke krizi se většina výuky přesouvá na internet. Nikoliv z rozhodnutí škol, ale kvůli opatřením vlád. Univerzity se musely přizpůsobit. V Británii jich hodně vytvořilo hybridní model, když je sto lidí v jedné místnosti, učí se on-line. Naopak konzultace, semináře, práce v malých skupinách probíhá osobně jako dřív. Je pravda, že napříkald hodně amerických univerzit muselo přesunout výuku do on-line světa a zpravidla nejsou ochotné zlevňovat školné. Je otázka, zda na to studenti přistoupí. Předpokládám, že je to otázka jednoho roku, než se najde vakcína či širší řešení. Studenti, kteří potřebují s výběrem univerzity nebo oboru poradit, se mohou na naši Nadaci obrátit. Na podzim připravujeme řadu informačních přednášek.