Mnichovské letiště kvůli dronům nad areálem přerušilo provoz, neodletěly tisíce lidí
Mezinárodní letiště v Mnichově ve čtvrtek večer přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům v jeho okolí i areálu. Zrušeno bylo 17 odletů, což se dotklo téměř 3000 cestujících. Následně bylo 15 příletů odkloněno do Stuttgartu, Norimberku, Frankfurtu a Vídně. Informovaly o tom v noci na pátek tiskové agentury s odvoláním na vyjádření letiště a policie.
Podle agentury Reuters letiště ráno obnovilo provoz. Jde o další narušení letecké dopravy v Evropě poté, co byl minulý týden kvůli výskytu dronů několikrát dočasně přerušen provoz na letištích v Dánsku a Norsku.
Německé řízení letového provozu nejprve ve 22:18 na mnichovském mezinárodním letišti omezilo provoz a krátce nato jej zcela zastavilo kvůli opakovanému pozorování dronů, uvedl provozovatel letiště na webu. Na letišti v blízkosti bavorské metropole platí zákaz nočních letů pro pravidelnou osobní dopravu mezi půlnocí a 5:00, přičemž od 22:00 je provoz běžně omezen kvůli nočnímu klidu.
Agentura Reuters s odvoláním na svědka na místě napsala, že letiště bylo ráno opět otevřené. Také bulvární list Bild s odkazem na mluvčího spolkové policie napsal, že provoz letiště bude dnes obnoven.
Policie podle agentury DPA oznámila, že několik lidí nejprve kolem 21:30 nahlásilo, že v blízkosti letiště spatřili dron. Asi o hodinu později byly drony zpozorovány znovu, a sice přímo nad areálem letiště, tento výskyt potvrdili i přivolaní policisté na místě. Ve tmě však nedokázali určit typ, velikost a počet dronů, ani kdo je za jejich provoz zodpovědný, napsal Bild s odkazem na mluvčího spolkové policie. Policie poté začala oblast monitorovat a pátrat po létajících objektech či podezřelých osobách, avšak bezvýsledně. Do akce byl nasazen i policejní vrtulník.
Stovky uvázlých cestujících byly nuceny strávit noc na letišti, policie a letištní hasiči za tím účelem zřídili v terminálu provizorní lůžka, cestující dostali občerstvení a deky. Další lidé byli převezeni do hotelů.
Tiskové agentury připomínají, že o víkendu v Mnichově vrcholí pivní slavnosti Oktoberfest, které do města každoročně přilákají miliony návštěvníků z jiných měst a zemí. I jich by se mohlo omezení letecké dopravy dotknout. Ve středu byl Oktoberfest na půl dne uzavřen kvůli bombové hrozbě.
Dánsko dosud oficiálně neoznámilo, kdo je zodpovědný za incidenty s drony v jeho vzdušném prostoru z minulého týdne, premiérka Mette Frederiksenová nicméně naznačila, že by za nimi mohlo být Rusko. Lídři EU ve středu na neformálním summitu v Kodani podpořili plány na posílení obrany bloku proti ruským dronům.
Podle Ralpha Beisela, výkonného ředitele Německé asociace letišť (ADV), tento incident opět ukázal, jak je letecký provoz zranitelný vůči nelegálním letům dronů. „Letecký provoz potřebuje jasnou odpovědnost a účinnou detekci a obranu proti dronům,“ řekl Beisel agentuře DPA. Rozhodnutí, zda dron představuje hrozbu a jak ji odvrátit, nyní zůstává v kompetenci spolkové a zemské policie, podotkla agentura.
Před týdnem zaznamenaly úřady výskyt neznámých dronů také ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, která sousedí s Dánskem. Bezpečnostní složky incident vyšetřují kvůli podezření z možné špionáže či sabotáže.
Rusko odpovědnost za incidenty z minulého týdne popřelo. Prezident Vladimir Putin pak ve čtvrteční debatě v Soči žertem slíbil, že už víckrát s drony nad Dánskem létat nebude. Prohlásil rovněž, že hysterie okolo údajných ruských dronů, která zachvátila Evropu, má jen odpoutat pozornost od problémů Západu.