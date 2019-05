Monetův obraz Kupky sena se vydražil za rekordní 2,5 miliardy | E15.cz

Obraz francouzského impresionisty Claudea Moneta s motivem kupek sena vydražila v úterý newyorská aukční síň Sotheby's za rekordních 110,7 milionu dolarů (přes 2,5 miliardy korun). Dražební dům uvedl, že je to dosud nejvyšší částka, za kterou byl jakékoli Monetovo plátno prodáno. Podle agentury Reuters je to rovněž poprvé, co za impresionistické dílo nabídl kupec více než sto milionů dolarů.