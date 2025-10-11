Babišovi se Turkovy rasistické výlevy nelíbí. Chce, aby Motoristé vyslali do vlády experty jako SPD
Předseda ANO Andrej Babiš by pokládal za nejlepší řešení, pokud by strana Motoristé sobě nominovala do vlády odborníky, obdobně jako hnutí SPD. Ve videu, které dnes zveřejnil na facebooku, pravděpodobný budoucí premiér Babiš řekl, že o tom předsedu Motoristů Petra Macinku nepřesvědčil. V pondělí s ním a s čestným předsedou Motoristů Filipem Turkem probere aféru kolem nyní zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných Turkových výroků na sociálních sítích.
"Nejlepší by bylo řešení, co říká prezident (Václav) Klaus, aby Motoristé si dali experty do vlády jako SPD. Absolutně ideál,“ uvedl Babiš. Vyzval své příznivce, aby v tomto smyslu naléhali na Macinku. "Já jsem to nedal, jsem rád, že jsme vlastně se domluvili na těch resortech, no a uvidíme, jak to bude pokračovat. Teďka se soustředíme na program," dodal Babiš.