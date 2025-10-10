Předplatné

Možná je čas vyhodit Španělsko z NATO, vyzval Trump. Nelíbí se mu málo peněz na obranu

Americký prezident Donald Trump.

Americký prezident Donald Trump. Zdroj: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že je možná načase „vyhodit Španělsko ze Severoatlantické aliance“, píše agentura Reuters. Stalo se tak při setkání s finským prezidentem Alexandrem Stubbem v Oválné pracovně, kde jej naopak ubezpečil, že USA by Finsku při napadení přišly na pomoc. 

Španělsko dlouhodobě patří k na obranu nejméně přispívajícím členům NATO. Z letošního nového cíle, aby země Severoatlantické smlouvy dávaly na obranu alespoň 5 % svého HDP, si navíc Španělsko dokázalo vyjednat výjimku. 

„Plně respektujeme legitimní přání ostatních zemí zvýšit své investice do obrany, ale my to neuděláme,“ řekl v červnu španělský premiér Pedro Sanchez. Podle Sanchéze Španělsku stačí dávat 2,1 procenta na dosažení cílů, které po Madridu NATO žádá. Podle odhadů Severoatlantické aliance Španělsko v roce 2024 vydalo na obranu 1,24 procenta svého HDP.

Nový pětiprocentní cíl zemí NATO se skládá ze dvou částí - 3,5 % HDP mají tvořit výdaje na obranu, dosud platila dvouprocentní hranice. Dalších 1,5 % HDP má pak jít na výdaje s obranou spojené, jako mohou být například investice do infrastruktury, která má civilní i vojenské využití. 

Česká republika po letech začala plnit původní cíl 2 % HDP na obranu, vláda se rozhodla tento objem do roku 2030 každoročně navyšovat o 0,2 % HDP, v roce 2035 by pak měl dosáhnout 3,5 % HDP. 

