Možná je čas vyhodit Španělsko z NATO, vyzval Trump. Nelíbí se mu málo peněz na obranu
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že je možná načase „vyhodit Španělsko ze Severoatlantické aliance“, píše agentura Reuters. Stalo se tak při setkání s finským prezidentem Alexandrem Stubbem v Oválné pracovně, kde jej naopak ubezpečil, že USA by Finsku při napadení přišly na pomoc.
Španělsko dlouhodobě patří k na obranu nejméně přispívajícím členům NATO. Z letošního nového cíle, aby země Severoatlantické smlouvy dávaly na obranu alespoň 5 % svého HDP, si navíc Španělsko dokázalo vyjednat výjimku.
„Plně respektujeme legitimní přání ostatních zemí zvýšit své investice do obrany, ale my to neuděláme,“ řekl v červnu španělský premiér Pedro Sanchez. Podle Sanchéze Španělsku stačí dávat 2,1 procenta na dosažení cílů, které po Madridu NATO žádá. Podle odhadů Severoatlantické aliance Španělsko v roce 2024 vydalo na obranu 1,24 procenta svého HDP.
Nový pětiprocentní cíl zemí NATO se skládá ze dvou částí - 3,5 % HDP mají tvořit výdaje na obranu, dosud platila dvouprocentní hranice. Dalších 1,5 % HDP má pak jít na výdaje s obranou spojené, jako mohou být například investice do infrastruktury, která má civilní i vojenské využití.
Česká republika po letech začala plnit původní cíl 2 % HDP na obranu, vláda se rozhodla tento objem do roku 2030 každoročně navyšovat o 0,2 % HDP, v roce 2035 by pak měl dosáhnout 3,5 % HDP.