Zelenský zareagoval na Muskovo řešení války na Ukrajině | E15.cz

Muskův tweet vyvolal mnoho negativních reakcí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odpověděl vlastní anketou. „Kterého Elona Muska máte raději? Toho, který podporuje Ukrajinu, nebo toho, který podporuje Rusko?“ napsal.

Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak navrhl lepší mírový plán, podle kterého by Ukrajina získala zpět svá území včetně Krymu, Rusko by bylo demilitarizováno a denuklearizováno a váleční zločinci by stanuli před mezinárodním tribunálem.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine