Zelenskyj v Praze: Ukrajinský prezident na návštěvě v Česku | e15.cz

Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek nejspíš přiletí do Prahy. Odpoledne by se měl setkat na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem a také s premiérem Petrem Fialou. Návštěva ukrajinského prezidenta byla do poslední chvíle utajována a oficiální zdroje zatím jeho návštěvu stále nepotvrdily. Zprávu přinesla agentura AP a následně jí stornovala, jako nepotvrzenou. Zelenskyj do Česka zavítá poprvé od chvíle, co Rusko zahájilo invazi a započala tím válka na Ukrajině. Sledujeme pro vás aktuální informace a novinky z návštěvy.

Návštěva se domlouvala za přísného utajení a bezpečnostních opatření. Komentovat spekulace do samotného příjezdu nechtěly tuzemské politické špičky ani diplomaté. „Informaci nemůžu potvrdit ani vyvrátit,” uvedla ve středu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Adamová Pekarová.

Jedná se o důležitý symbolický krok, neboť Česká republika je od ruské agrese jedním z nejbližších spojenců Ukrajiny. Premiér Petr Fiala (ODS) byl spolu s polským předsedou vlády Mateuszem Morawieckim, vicepremiér Jaroslawem Kaczyńským a slovinským premiérem Janezem Janšou v březnu 2022 první vysokým představitelem země EU, který navštívil Kyjev od ruské invaze.

Česká republika také pomohla tamní vojáky zásobovat nejenom zbraněmi a municí, ale byla i výrazným hráčem v humanitární pomoci. V tuzemsku našlo bezpečí přes půl milionu ukrajinských uprchlíků.

Petr Pavel aktivně podporuje přijetí Ukrajiny do NATO, což potvrzují slova Jaroslava Zajíčka, šéfa zahraničního odboru na Pražském hradě. „V momentě, kdy to bude možné – a víme, že to nebude před koncem konfliktu – je nutné Ukrajinu přijmout. Pokud bychom Ukrajincům tuto vizi sebrali, šla by jejich morálka dolů a to si nemůžeme dovolit,“ uvedl v červnu v rozhovoru pro e15 Zajíček. Sám v té době naznačil, že návštěva Zelenského je jen otázkou času. „Během naší poslední návštěvy v Kyjevě to pozvání od nás zaznělo opětovně a poměrně jednoznačně,“ uvedl v rozhovoru.

Volodymyr Zelenskyj: politická kariéra

Když Volodymyr Zelenskyj v roce 2019 zvítězil v ukrajinských prezidentských volbách, vzbuzoval kvůli své předchozí kariéře komediálního herce a moderátora zábavních pořadů řadu pochybností.

Skeptičtí Ukrajinci to komentovali slovy: My jsme hrozný národ a při každých volbách si zvolíme někoho ještě horšího, než byl ten předchozí. V době kdy ale začala invaze na Ukrajinu čtyřiačtyřicetiletý státník pochybnosti o své nepřipravenosti rozptýlil a předvádí životní výkon.

Video se připravuje ... Zelenskyj hovoří v Haagu • VIDEO E15

V den, kdy bylo jasné, že ruská invaze na Ukrajinu začíná, vystoupil v televizi a promluvil k více než čtyřiceti milionům Ukrajinců. Pak se v projevu obrátil na 140 milionů Rusů a žádal je, aby zabránili útoku, který posunul Evropu do nejtemnějšího období od druhé světové války. „Poslouchejte hlas rozumu,“ řekl Zelenskyj v Kyjevě a jasně deklaroval, že lidé na Ukrajině chtějí mír.

Jeho emotivní snaha odvrátit útok ale nevyšla, o několik hodin později začala ruská invaze. V té chvíli se z bývalého televizního herce a komika stal válečný vůdce, jenž čelí největší krizi země, kterou vyvolal ruský prezident Vladimir Putin.

Vraťmě se o několik let zpátky, kdy Zelenského znali jen televizní fanoušci. V roce 2015 si vyzkoušel roli hlavy státu nanečisto, když obsadil roli fiktivního ukrajinského prezidenta Vasilie Holobrodka v komediálním seriálu Služebník lidu. Holobrodko vyhrál volby na základě virálního videa, které kritizovalo zkorumpovanou vládu. Podobný model Zelenskyj použil o čtyři roky později v reálném životě.

Služebník lidu Zelenskyj

Svou prezidentskou kampaň, tentokrát s politickou stranou Služebník lidu, založil stejně jako jeho seriálový předobraz na boji s korupcí. To bylo v ostrém rozporu s jeho vlastním chováním. Podle informací zveřejněných v roce 2021 v projektu Pandora Papers těsně před volbami přesunul majetek do nedohledatelné offshorové firmy.

V kampani pak hovořil také o tom, že ve funkci dokáže zprostředkovat mír v konfliktu s Ruskem podporovanými separatisty, kteří se tehdy omezovali na oblasti Doněcka a Luhanska. Ve druhém kole voleb jednoznačně zvítězil s 73 procenty hlasů. A v květnu 2019 vystřídal prezidenta Porošenka. Ten je od loňska na Ukrajině vyšetřován kvůli podezření z vlastizrady a podpory terorismu, protože roku 2014 dohodl nákup uhlí na Donbasu ovládaném ruskými separatisty. Porošenko vinu neuznává a hovoří o vykonstruovaném procesu na objednávku současného prezidenta Zelenského.

Ten se hlavou státu stal právě díky populistické dikci a urputné kritice bohaté třídy oligarchů, k nimž Porošenko patří. Voličům také slíbil, že bude pragmatickým prezidentem, jehož vizí je Ukrajina jako země, která není ani zkorumpovaným partnerem Západu, ani malou sestrou Ruska. Nejsilnější podporu ve volbách získal na jižní a východní Ukrajině včetně konfliktem zmítané separatistické Doněcké a Luhanské oblasti, jejichž nezávislost Putin těsně před rozpoutáním nynější invaze uznal.

Kontroverzi s ruským vůdcem Zelenskyj vyvolal hned po svém zvolení, když všem Rusům na Ukrajině nabídl občanství. Byla to reakce na Putinovo dřívější prohlášení, v němž nabídl ruské občanství Ukrajincům, kteří slíbí věrnost ruskému lidu.

Zelenskyj den po své inauguraci 20. května 2019 přistoupil k dalšímu netradičnímu kroku, když dotlačil k demisi premiéra Volodymyra Hrojsmana. Následné rozpuštění parlamentu pak odůvodnil tím, že jeho strana Služebník lidu v něm nemá zastoupení, a proto nemůže prosazovat změny. Jako prezident vyvolal pochybnosti i tím, že se obklopil poradci ze svého zábavního studia Kvartal 95, kteří neměli žádné zkušenosti s diplomacií či obranou země.

To se ukázalo i během listopadového televizního projevu v roce 2021, v němž uvedl, že má informace o připravovaném převratu na Ukrajině v ruské režii plánovaném na začátek prosince 2021. To se však nestalo.

Nevyplnila se ani jeho další vize. Koncem ledna 2022 západní novináře na konferenci informoval, že Ukrajina nezaznamenává větší růst napětí. „Teď se nedomnívám, že je situace vyhrocenější než dříve, když Rusko začalo podnikat na hranicích vojenské cvičení,“ uvedl a vyzval je, aby přestali šířit paniku.

Zelenskyj na státních návštěvách od začátku války na Ukrajině* Země Datum Spojené státy americké 21. prosince 2022 Polsko 22. prosince 2022 Velká Británie 8. února 2023 Francie 8. - 9. února 2023 Belgie 9. února 2023 Polsko 9. února 2023 Polsko 5. dubna 2023 Finsko 3. května 2023 Nizozemsko 3. - 4. května 2023 Itálie 13. května 2023 Vatikán 13. května 2023 Německo 14. května 2023 Francie 14. května 2023 Velká Británie 15. května 2023 Saúdská Arábie 19. května 2023 Japonsko 20. května 2023 Moldavsko 1. června 2023 Sofie 6. července 2023

*ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února 2022