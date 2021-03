Vozy Tesla nejsou v Číně používány ke špionáži, uvedl Musk | E15.cz

Musk v sobotu prostřednictvím videohovoru během čínského obchodního fóra řekl, že pokud by se nějaká firma zapojila do špionáže v cizí zemi, „dopady toho by pro ni byly mimořádně zlé“. „Pokud by Tesla používala auta ke špionáži v Číně nebo někde jinde, znamenalo by to pro nás konec,“ citovala ho britská BBC.

Tesla, podobně jako další automobilky, používá několik malých kamer, které jsou zejména vně automobilu. Pomáhají při parkování a při samořízení vozidla. Většina modelů Tesla má i vnitřní kameru nad středním zpětným zrcátkem. Lze ji použít k tomu, aby se zjistilo, zda řidič sleduje silnici, má sluneční brýle anebo se nedívá do klína.

Čína je pro Teslu druhý největší trh na světě. Při budování závodu u Šanghaje, který byl první zahraniční továrnou automobilky, se Tesla, firma sídlící v Kalifornii, těšila podpoře ze strany čínského státu.

BBC uvádí, že kolem přítomnosti velkých amerických firem působících v Číně i kolem působení čínských společností ve Spojených státech panuje napětí. Bývalý americký prezident Donald Trump loni vyhrožoval zákazem čínské platformy TikTok ve Spojených státech kvůli obavám, že data jejích uživatelů by se mohla dostat do rukou čínských úřadů.