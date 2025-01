Poté, co americký byznysmen Elon Musk úspěšně zasáhl do kampaně nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, rozhodl se ovlivňovat i politické směřování evropských zemí. V posledních týdnech například podpořil Alternativu pro Německo (AfD), v Británii rozhořčil premiéra Keira Starmera i šéfa protiimigrační strany Reform UK Nigela Farage. Nejenom v těchto zemích proto politici začínají vymýšlet, jak Muska zkrotit. Chtějí si posvítit na jeho sociální síť X a stěžují si na něj u Trumpa.

„Kdo by si před deseti lety dokázal představit, že majitel jedné z největších světových sociálních sítí zasáhne přímo do voleb, a to i v Německu?“ tázal se Macron podle AP ve zjevné narážce na Muskovu podporu německé pravicově populistické strany.

V podobném duchu se vyjádřil i premiér neunijního Norska Jonas Gahr Störe. „Považuji za znepokojivé, že člověk s enormním přístupem k sociálním médiím a obrovskými ekonomickými zdroji se tak přímo zapojuje do vnitřních záležitostí jiných zemí,“ řekl podle Reuters.

Scholz přešel hlupáka, vadí mu podpora AfD

Miliardář krátce před Vánocemi napsal na X (dříve Twitter), že jedině AfD může Německo zachránit. V tomto duchu se nesl i jeho komentář, který posléze vyšel v němčině v nedělníku Welt am Sonntag. Už dříve se přitom vyjadřoval kriticky na adresu kancléře Olafa Scholze, kterého nazval hlupákem v době, kdy se zhroutila jeho vláda.

Sociální demokrat označil útoky na svou osobu za nepodstatné, ale odsoudil Muskovu podporu politické konkurence. „Než takové urážky mně připadá mnohem znepokojivější, že Musk podporuje stranu jako AfD, která je částečně pravicově extremistická, káže sblížení s Putinovým Ruskem a chce oslabit transatlantické vztahy,“ prohlásil Scholz.

Německo čekají na konci února předčasné volby a silná prohlášení vlivného podnikatele zpoza Atlantiku se nelíbí ani lídrovi CDU Friedrichu Merzovi, který si dělá kancléřské naděje. Vysoký zisk AfD, s níž odmítá spolupracovat, by mohl zmařit jeho šance na sestavení funkční koalice. „Nepamatuji si srovnatelný případ zasahování do volební kampaně přátelských zemí v historii západních demokracií,“ uvedl s tím, že Muskův komentář byl dotěrný a domýšlivý.

Evropská komise prověří, jestli Musk AfD nedává neférovou výhodu

Muskovo počínání podle webu Politico už také podnítilo tlak politiků na Brusel, aby se zaměřil na to, zda jedná v souladu s aktem o digitálních službách (Digital Services Act). Evropská komise uvedla, že prověří, zda podnikatel neposkytuje AfD neférovou výhodu před polititickou konkurencí. Pozornost budí zejména na čtvrtek plánovaný živý přenos rozhovoru majitele X se spolupředsedkyní strany a kandidátkou na kancléřku Alicí Weidelovou.

Muskovi kritici také chtějí zjišťovat, zda X neupřednostňuje a neposiluje jím preferovaný obsah a neomezuje svobodu projevu uživatelů, se kterými nesouzní. Teoreticky mu hrozí vysoká pokuta, nebo dokonce dočasné zablokování X, k němuž po sporech s ním na konci léta přistoupila Brazílie. Politico však podotýká, že žaloba proti velkému technologickému magnátovi by byla dost ošemetná i vzhledem k tomu, že se brzy stane součástí americké administrativy.

„Zda se Evropská komise rozhodne jednat, bude záviset na kombinaci technických důkazů a politické vůle,“ řekl webu Felix Kartte z německé nadace Mercator. „Otázkou v podstatě je, zda jsou lídři EU připraveni zvolit konfrontaci s Trumpovou administrativou ještě předtím, než formálně nastoupí do úřadu,“ dodal.

Nyní se však majitel Tesly zaměřil hlavně na Británii. Starmera obvinil z toho, že ve své někdejší roli státního zástupce selhal v potírání sexuálního násilí na dětech. Znovu tak oživil více než deset let starý skandál rozsáhlého systémového selhání ochrany dětí před gangy násilníků většinou pákistánského původu. Vyšetřování kauzy došlo k závěru, že mezi lety 1997 až 2013 bylo v Rotherhamu v severní Anglii sexuálně zneužito nejméně 1400 dětí. Autorka zprávy Alexis Jayová konstatovala, že mnozí policisté nekonali v obavě z obvinění z rasismu.

Britové tvrdí, že Musk škodí speciálnímu vztahu království s USA

Musk žádal Starmerovo zatčení a uvěznění, a dokonce zveřejnil na X anketu, v níž se ptá, zda by USA měly osvobodit britský lid od tyranské vlády. Zároveň vyzval Farage, jednoho z nejznámějších propagátorů brexitu, k odchodu z čela strany Reform UK. Partaj podle Muska potřebuje nového lídra.

Britští labouristé, konzervativci i reformisté se sjednotili ve snaze Muska zastavit. Bloomberg uvedl, že jejich představitelé vyzvali Trumpův tým, aby svůj vztah s vlivným byznysmenem přehodnotil. Údajně mu naznačili, že poškozuje reputaci nastupující administrativy a dlouhodobý výsadní vztah mezi Londýnem a Washingtonem.

Muskova kritika zvenku přichází v době, kdy si i někteří Trumpovi příznivci stěžují na příliš velký vliv miliardáře a kdy se s nimi dostal do střetu kvůli vízům pro kvalifikované pracovníky. Program je populární u velkých technologických firem, které si tak zajišťují přísun zaměstnanců z ciziny.

Otázkou ale je, zda Trump zasáhne. I jeho výroky vůči Evropě jsou velmi kontroverzní až nepřátelské a i on sám má mezi politiky na starém kontinentu své favority. Například o víkendu za ním na Floridě byla na návštěvě italská premiérka Giorgia Meloniová. Tu zároveň domácí opozice obviňuje z toho, že si kupuje i přátelství s Muskem a údajně se chystá síti X přidělit zakázku na přenos utajených a šifrovaných údajů v hodnotě 1,5 miliardy eur.