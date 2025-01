Největší světový veletrh spotřební a výpočetní elektroniky CES 2025 se v Las Vegas oficiálně otevře návštěvníkům z řad široké veřejnosti již toto úterý. Jakkoliv se vystavovatelé tradičně předhání v tom, čí hardwarová nebo softwarová ultrafascinující technovinka zaujme svět více, jedno mnohem nudnější téma jejich snaze o upoutání pozornosti tvrdě konkuruje, ne-li je zastiňuje. Jsou to avizovaná cla zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, která patrně silně zacloumají s byznysem nejednoho vystavovatele v legendárním městě hazardu.

„Bude to žhavé téma,“ uvedla pro agenturu Reuters konzultantka Deborah Weinswig, ředitelka poradenské Coresight Research. Nejmocnějším mužem světa slíbená cla vůči Kanadě, Mexiku, Číně i Evropské unii prý zazněla takřka v každém rozhovoru, který vedla s klienty před vypuknutím CES 2025. A není se čemu divit.

Přestože clo není typické téma pro veletrh, jenž světu pravidelně servíruje atraktivní moderní technologické novinky zabalené v „cool“ designu, letos patří k naprosto klíčovým. Už za dva týdny, kdy se Trump reálně ujme moci, se totiž může převrátit stávající byznys vystavovatelů vzhůru kolama –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Trump totiž míří z velké části na automobilky a dodavatele dílů. Zavedení nebo zvýšení cel na jejich dovoz tak vyvolává vážné obavy ze spirálovitě rostoucích nákladů na výrobu a distribuci, které by nemohl nepocítit finální zákazník.

Do Vegas se i letos sjela velká jména byznysu s automobily jako čínská BYD, Toyota, Volkswagen, Bosch či Continental a řada dalších. Giganti, kteří mohou na cla brzy tvrdě doplatit. Jak moc, spočítala společnost S&P, podle níž by mohly evropské i americké automobilky přijít až o sedmnáct procent ročních zisků, pokud by USA opravdu zavedly cla na dovoz z Evropy, Kanady a Mexika.

Že Trump míří právě na automotive, není náhoda. Téměř každé druhé nové auto, které se prodá ve Spojených státech, se vyrobí mimo USA, odhaduje společnost Edmunds, která sbírá data o automobilech. Podobný odhad platí i pro množství dovážených autodílů.

Avizovaná cla mohou silně zatřást například s obchodním modelem Hondy. Ta na veletrhu CES 2025 představí ve světové premiéře hned dva prototypy ze série Honda 0, které mají být –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alespoň dle japonských inženýrů –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zajímavé díky pokročilým technologiím automatizovaného řízení. Finální verzi těchto softwarem definovaných vozů představí automobilka světu začátkem příštího roku. Kde bude vyrábět ty automobily, které bude chtít udat na americkém trhu, je však zcela nejasné. Aktuálně totiž platí, že osmdesát procent aut, která Honda zhotovuje v Mexiku, vyváží do USA.

Po vítězství Trumpa ve volbách už ale Honda uvedla, že bude muset přemýšlet o přesunutí výroby, pokud USA cla skutečně zavedou. „Podobné přesuny vyžadují čas a jsou drahé,“ konstatují analytici. Z Mexika vyváží do USA nespočet dalších výrobců, ať už koncern Volkswagen nebo čínské automobilky.

Přemístění výroby do USA však bude dost možná nezbytné i pro české firmy, které s napětím sledují nejen nejnovější Trumpovy výroky, ale i dění ve Vegas, kterého se účastní vlivní velikáni nejen automobilového světa. Novou továrnu ve státě Georgie nyní postupně spouští výrobce autodílů Brano Pavla Juříčka.

Stejný stát z východního pobřeží zlákal i PBS Group, tuzemského výrobce proudových motorů. V zámoří investuje až dvacet milionů dolarů do vlastní továrny na motory, které američtí zákazníci využívají v leteckých střelách, cvičných terčích, vysokorychlostních dronech nebo v bojových bezpilotních letounech.

V pozitivní dopad Trumpova nástupu do Bílého domu doufá majitel skupiny Wikov Martin Wichterle, jenž vyčíslil obrat v USA a Kanadě na více než jednu miliardu korun. „Očekávám, že Trump povzbudí americkou ekonomiku. Může vzniknout silná investiční vlna, na které se svezeme,“ řekl jeden z nejbohatších Čechů již dříve pro e15. Podniky, které těží suroviny nebo se zabývají obnovitelnými zdroji, totiž patří mezi zákazníky Wikova.

K optimismu mají naopak daleko firmy, které z větší míry závisejí na poptávce po čistě elektrických vozech, která v posledních letech patří k nejsledovanějším novinkám veletrhu CES. Prodeje elektromobilů totiž stoupají na klíčových odbytištích v Evropě a USA pomaleji, než nejen automobilky očekávaly.

Marže se tak v době cenových válek povážlivě tenčí, upozorňuje Felix Stellmaszek ze společnosti Boston Consulting Group, jenž se zabývá automobilovým průmyslem a mobilitou: „Přidejte k tomu nejistotu v dodavatelském řetězci a nedostatek pracovních sil a bude vám jasné, v jak zoufalé situaci se mnoho dodavatelů nachází.“

Řada novinek na CES 2025 se nějakým způsobem dotýká technologie autonomního řízení automobilu, kdy lidský řidič buď omezuje vlastní zásahy do řízení, nebo jej může zcela ponechat na senzorech, kamerách a „mozku“ vozu.

Tedy technologií, které mohou s nástupem Trumpa k moci získat pozitivní impulz. Očekává se totiž, že se za Trumpa zvýší regulatorní podpora autonomně řízených vozů. Pro rozvoj této technologie hraje i fakt, že Trump pověřil jednoho ze svých klíčových podporovatelů Elona Muska, nejbohatšího člověka světa a spolumajitele automobilky Tesla, řízením zamýšleného nového ministerstva pro efektivitu vlády.