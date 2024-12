Nejméně 120 lidí v neděli zahynulo, když letadlo se 175 cestujícími a šesti členy posádky při přistání na mezinárodním letišti v jihokorejském Muanu pravděpodobně kvůli selhání podvozku nedokázalo zabrzdit, sjelo z přistávací dráhy a po nárazu do zdi explodovalo. Informovaly o tom světové tiskové agentury s odvoláním na jihokorejské úřady. Hasičům se zatím podařilo zachránit dvě osoby, je podle nich ale nepravděpodobné, že by neštěstí přežil kdokoliv jiný. Podle agentury AP je to jedna z nejhorších leteckých katastrof v historii asijské země.