Cirque du Soleil má ve zmrtvýchvstání pomoci jeho otec zakladatel | E15.cz

Do momentálně uspaného projektu Cirque du Soleil se vrací jeho zakladatel Guy Laliberté. Před pěti lety se "slunečního cirkusu" přitom zbavil za zhruba 1,5 miliardy dolarů. V rozhovoru pro šou na stanici Radio Canada potvrdil, že bude chtít znovu do tohoto byznysu investorsky vstoupit.

Na Cirque du Soleil tvrdě dopadla současná pandemie. Společnost zvažovala vyhlášení bankrotu, současní investoři jí nicméně minulý týden poskytli novou finanční injekci ve výši 50 milionů dolarů. Ty mají posloužit k zachování provozu podniku na dalších několik týdnů, byť bez představení a jakékoliv další činnosti. Společnost také propustila téměř všech svých pět tisíc zaměstnanců.

“Jsem připraven zase do firmy vstoupit, minimálně na krátkou dobu pomoci s financemi i jakkoliv jinak,” uvedl Laliberté pro rádiový pořad Tout le monde en parle. Podle svých slov je Laliberté, mimo jiné jeden z lidí, kteří se podívali do kosmu - konkrétně v roce 2009 jako vesmírný turista na loď ISS - připraven přivést k projektu další finanční podporu od blíže nespecifikovaných partnerů.

“Chci přivést Cirue du Soleil tam, kde kdysi byl. Na současném řízení firmy není ale nic špatně,” poznamenal. “Nebude nicméně snadné Cirque po pauze znovu rozběhnout, zabere to rok dva do návratu do normálu, pokud do toho půjdu, bude to pro mě věc na deset patnáct let,” dodal 60letý vášnivý hráč pokeru.

Současní akcionáři by se měli s Laliberém pokusit na spolupráci dohodnout v nejbližší době, bližší stanovisko k celé věci ale zatím neposkytli.

Firmu tíží mimo jiné dluh ve výši téměř miliardy amerických dolarů. Podle posledních zveřejněných údajů za rok 2018 měla společnost roční tržby ve výši 845 milionů, informace o zisku či ztrátě nebyly veřejně známy.

Letos v březnu zrušil Cirque du Soleil téměř pět desítek představení, která uvádí jak na svých domovských scénách v Kanadě a USA, tak v rámci světových tour. Soubor byl v minulosti častým hostem také v Praze, naposled loni v O2 Areně s představením Toruk: The First Flight.

Laliberté, který kanadský novocirkusový projekt založil v roce 1984, jej před pěti lety prodal skupině investorů v čele s americkým fondem TPG Capital, čínskou společností Fosun a kanadskou bankou Caisse de dépôt et placement du Québec za 1,5 miliardy amerických dolarů. Od té doby se věnoval především charitě.