Napětí mezi Íránem a Západem roste. Zadržení tankeru označila islámská republika za krádež | E15.cz

Zadržení íránského tankeru Británií u Gibraltaru minulý týden bylo námořní krádeží, kterou Írán nebude tolerovat. Podle agentury Reuters to řekl íránský ministr obrany Amír Chátamí, podle něhož zadržení plavidla bylo nesprávným a ohrožujícím krokem. Velitel íránských ozbrojených sil mezitím podle agentury Mehr prohlásil, že Írán nechce válku s žádnou zemí.

Britské úřady u Gibraltaru na jihu Pyrenejského poloostrova minulý čtvrtek zadržely íránský supertanker, který podle Londýna převážel ropu do Sýrie v rozporu se sankcemi EU proti této konfliktem zmítané zemi. Dramatický krok Spojeného království Teherán rozhořčil a může podle agentury Reuters přispět k eskalaci napětí mezi islámskou republikou a Západem.

Nejvyšší soud na Gibraltaru vydal povolení tanker zadržovat 14 dnů, uvedla v pátek místní vláda. Velitel íránských revolučních gard téhož dne pohrozil, že Írán na oplátku zadrží britskou loď.

Íránský ministr obrany také označil sestřelení amerického dronu Íránem z minulého měsíce za vzkaz, že islámská republika bude chránit své hranice. Teherán tvrdí, že stroj sestřelil poté, co pronikl do íránského vzdušného prostoru, což Washington popírá a trvá na tom, že incident se stal nad mezinárodními vodami.

Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodě mrazu od minulého roku, kdy americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Následně Washington uvalil na islámskou republiku nové sankce.

Írán letos v květnu oznámil, že některé závazky z dohody přestane plnit, a dal ostatním signatářům (Francii, Británii, Německu, Rusku a Číně) 60 dní na to, aby ochránili íránské hospodářství před dopadem amerických sankcí. Nejprve Írán oznámil, že překročil 300kilogramový limit zásob uranu obohaceného maximálně na 3,67 procenta. V neděli, kdy tato lhůta vypršela, islámská republika informovala, že odstupuje od další části mezinárodní smlouvy a že „během několika hodin“ začne obohacovat uran nad dohodou stanovený limit 3,6 procenta, a to pro energetické účely. Země také bude každých 60 dnů odstupovat od dalších závazků, pokud další signatáři dohody nepodniknou takové kroky, které by Íránce ochránily před dopady amerických sankcí.