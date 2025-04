Nastal Trumpův „den osvobození“. Oznámí nová cla, která se mají týkat většiny zemí

Podrobnosti nejsou známé, ale očekává se, že opatření zasáhnou mnoho výrobků z různých odvětví a dotknou se všech zemí. Trump kvůli tomuto oznámení nazval dnešní den „dnem osvobození“ pro americké podniky, které obchodují se zbytkem světa a na které podle něj doléhají nespravedlivá cla.

Reciproční cla by měla zohledňovat úroveň cel, která ostatní země uplatňují vůči dováženému americkému zboží. Server listu The Washington Post s odvoláním na zdroje napsal, že Trump se chystá většinu dovozu do USA zatížit clem kolem 20 procent. Memorandum o zavedení těchto cel podepsal Trump již v únoru.

Trump plánuje cla představit na své první tiskové konferenci v Růžové zahradě od lednového nástupu do úřadu. Podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové se akce zúčastní celý kabinet. Ministr financí Scott Bessent v pondělním rozhovoru s Fox News uvedl, že cla budou oznámena v 16:00 washingtonského času, tedy 22:00 SELČ. Bílý dům ale čas neupřesnil.

Trump už v únoru zvýšil cla na dovoz z Číny. Zavedl také cla na hliník a ocel a minulý týden oznámil, že zavede 25procentní clo na dovoz automobilů a jejich dílů do USA. Cla na automobily začnou Spojené státy vybírat od 3. dubna, cla na automobilové díly vstoupí v platnost nejpozději 3. května, přesné datum se vláda teprve chystá oznámit.

VIDEO: Večírek po studené válce skončil. Evropa se už nemůže spoléhat na Spojené státy, říká Pojar ve FLOW