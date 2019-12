USA a Čína by mohly první část dohody podepsat v polovině prosince | E15.cz

Spojené státy a Čína i přes vyhrocenou rétoriku spějí k uzavření částečné obchodní dohody, která by měla odstranit některá dovozní cla. Podle zdrojů blízkých jednání, na něž se odvolává agentura Bloomberg, očekávají američtí vyjednavači, že by měla být hotova ještě před 15. prosincem, kdy by jinak měla podle plánu vstoupit v platnost nová americká cla na čínský dovoz.