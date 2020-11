Nejbohatší Rus se chystá dobýt trh s unikátním lékem na koronavirus. Vyzkouší ho na Slovácích | E15.cz

Oficiálně zatím stále neexistuje žádný lék, který by spolehlivě účinkoval proti nakažení koronavirem. To se však může brzy změnit. Polyoxidonium je medikament, který pomáhá posílit imunitní systém. Právě nedostatečná obranyschopnost organismu je na základě mínění některých studií příčinou onemocnění virem COVID-19.

Na rozdíl od zpochybňované ruské vakcíny, kterou prezident Vladimir Putin narychlo zlegalizoval v létě, aniž by bylo dostatečně potvrzeno, že opravdu funguje, polyoxidonium se vyrábí v Rusku už od roku 1996 a společnost Petrovax svůj lék před vypuštěním do prodeje testuje v souladu s pravidly Světové zdravotnické organizace.

Klinické testy prý začaly již v dubnu a dosud se jich zúčastnilo 330 lidí. Podle šéfa firmy Michaila Tsyferova by jejich výsledky měly být zveřejněny v únoru. Petrovax také plánuje v následujících týdnech rozšířit své testování na Slovensko, kde by se do něj mělo zapojit dalších 25 tamních dobrovolníků. „Je to naše vstupenka na zahraniční trhy,“ poznamenal Tsyferov. Projekt už v listopadu dostal svolení od slovenských úřadů, uvádí agentura Bloomberg, která o zprávě informovala.

Petrovax současně provádí separátní výzkum, jehož cílem je zjistit, zda polyoxidonium může fungovat jako preventivní přípravek proti COVIDU-19. Těchto testů se zúčastnilo celkem 81 nemocných osob s mírnými až těžkými příznaky, z nichž 80 procent potřebovalo kyslíkovou podporu. Nikdo z nich podle Tsyferova nezemřel.

V případě, že všechny dosavadní testy skončí pozitivně, Petrovax chce začít lék distribuovat i mimo Rusko a Slovensko. Společnost je v současné době v kontaktu s vědci z Oxfordu a Mnichova a chystá se nový medikament zaregistrovat ve Spojených státech, Velké Británii a Německu. Petrovax momentálně prodává 2,5 milionu dávek polyoxidonia ročně a má kapacity na výrobu patnácti milionů. Vedení firmy plánuje do produkce léku investovat další jednu miliardu rublů, tedy přibližně 290 milionů korun.

Rusko se momentálně potýká s druhou vlnou pandemie a má pátý nejvyšší počet pozitivně testovaných osob na COVID-19 na světě. Koronavirus zde byl od jara zjištěn už u více než dvou milionů lidí. Jenom v úterý v zemi přibylo více než 24 tisíc nových případů.

Světová zdravotnická organizace minulý týden oznámila, že nedoporučuje lékařům používat k léčbě COVIDU-19 lék remdesivir od americké společnosti Gilead Sciences, na jehož vývoji se podílel i český biochemik Tomáš Cihlář. Remdesivirem se přitom v říjnu léčil například americký prezident Donald Trump, který se viru údajně zbavil už po devíti dnech. Další terapie s různými úspěchy využívají například léčbu takzvanou rekonvalescenční plazmou.