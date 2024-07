Nejsilnější lidovecká frakce EP chce vést celkem sedm výborů. Patrioti chtějí dopravu nebo kulturu

Europarlamentní frakce dosáhly v noci na úterý předběžné dohody o rozdělení výboru v Evropském parlamentu (EP). Nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP) by chtěla vést celkem sedm výborů, například vlivný výbor pro zahraniční věci (AFET), pro průmysl (ITRE) a pro zemědělství (AGRI). Vyplývá to z informací serveru Politico. Nová parlamentní frakce Patrioti pro Evropu by pak chtěla výbory pro dopravu (TRAN) či kulturu (CULT). Zda se jim je podaří získat, zůstává podle bruselského listu nejasné. Dohoda musí být ještě schválena na politické úrovni. Výbory pak poprvé zasednou v týdnu od 22. července v Bruselu a teprve tehdy si budou volit své předsedy a místopředsedy.