Nejsilnější pas mají Japonci, Češi si pohoršili | E15.cz

Cestovní doklady evropských občanů patří všeobecně mezi ty nejsilnější. Finsko a Itálie se dělí o čtvrtou příčku. Na pátém místě se umístili obyvatelé Dánska, Lucemburska a Španělska, na šestém pak Švédové a Francouzi, kteří se bezvízově dostanou do 186 zemí světa.

České pasy se podle Henley Passport Index umístily na devátém místě, tedy o jednu příčku hůř než v loňském roce.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) přitom výsledek považuje za úspěch. „Máme devátý nejsilnější pas na světě. To je skvělý úspěch. Síla pasu se měří podle toho, do kolika zemí s ním můžeme bezvízově cestovat. S naším pasem je to možné do 183 zemí světa – vynikající vizitka pro naši zemi,“ uvedl Petříček na Twitteru.

Nadále klesá i síla pasů občanů Veké Británie a Spojených států. Za pět let - v roce 2015 se obě země umístily na první příčce - spadly na sdílené místo osmé. A jak upozorňuje server zpravodajské televize CNN, tento trend v případě Británie bude nadále pokračovat, a to v souvislosti s nejistotou ohledně volného pohybu lidí v souvislosti s brexitem.

Největším skokanem indexu se za posledních deset let staly Spojené arabské emiráty, které se z 47. místa vyšplhaly na 18. příčku.

Zpráva rovněž upozorňuje, že rozdíl mezi sílou pasu je nyní mnohem větší než byl v roce 2006, kdy byl žebříček sestaven poprvé.

Zatímco Japonci mají bezvízový přístup do 191 zemí světa, tak Afghánci na posledním 107. místě žebříčku pouze do 26.

1. Japonsko (191 zemí)

2. Singapur (190)

3. Jižní Korea, Německo (189)

4. Itálie, Finsko (188)

5. Španělsko, Lucembursko, Dánsko (187)

6. Švédsko, Francie (186)

7. Švýcarsko, Potugalsko, Nizozemí, Irsko, Rakousko (185)

8. Spojené státy, Velká Británie, Norsko, Řecko, Belgie (184)

9. Nový Zéland, Malta, Česká republika, Kanada, Austrálie (183)

10. Slovensko, Litva, Slovakia, Litva, Maďarsko (181)

100. Severení Korea, Sudán (39)

101. Nepál, Palestinská autonomie (38)

102. Lybie (37)

103. Jemen (33)

104. Somálsko, Pakistán (32)

105. Sýrie (29)

106. Irák (28)

107. Afghánistán (26)

Index finanční společnosti Henley & Partner je sestavován na základě dat poskytnutých Mezinárodním úřadem pro leteckou dopravu (IATA) a obsahuje 199 pasů a 227 zemí. Během roku je průběžně aktualizován v závislosti na zveřejňování vízových politik států.