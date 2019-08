Stát letos za česká víza získá rekordní sumu. Do Česka míří hlavně Rusové | E15.cz

O česká víza je rekordní zájem. Ukazují to statistiky ministerstva zahraničí – za první pololetí letošního roku přijaly české zastupitelské úřady 408 tisíc vízových žádostí, což na poplatcích vyneslo českému rozpočtu zhruba půl miliardy korun.

„Odhadujeme, že počet žádostí překročí letos metu 800 tisíc víz za celý rok, což by znamenalo bezprecedentní miliardový příjem do státní pokladny,“ uvedl Černínský palác. Loni diplomacie přijala 722 tisíc žádostí, což bylo nejvíce od rozdělení Československa, státní pokladně to přineslo přes 771 milionů korun.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v souvislosti s přínosem víz do rozpočtu apeluje na ministerstvo financí, aby v oblasti zahraniční služby nedocházelo ke škrtům. „Velvyslanectví ČR v zahraničí, která jsou za příjem a zpracování žádostí odpovědná, pracují až na pár výjimek ve stejném počtu lidí, jako tomu bylo například v roce 2016, kdy celkový počet žádostí nepřesáhl ani půl milionu,“ řekl Petříček.

Šéf Černínského paláce proto před týdnem jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o navýšení rozpočtu pro svůj rezort. Namísto požadovaných 1,5 miliardy navíc nakonec získá ministerstvo zahraničí jen 253 milionů.

Schillerová argumentovala tím, že rezort může využít neutracené peníze z loňského roku. „Co se týká snižování počtu systemizovaných míst, nedotkne se to v žádném případě zahraničních zastoupení a zastupitelských míst,“ dodala.

Nejčastěji přicházejí žádosti o víza z Ruska, Ukrajiny a Číny. „Nárůst počtu žádostí je spojen s dostupnějším cestováním po celém světě,“ řekl ředitel vízového odboru ministerstva zahraničí David Nový. Největší zájem je podle něj o krátkodobá turistická víza. Česko dále poskytuje víza k dlouhodobému pobytu, například pro studium nebo práci. Autor: E15

Vízum ke krátkodobému pobytu v Česku do devadesáti dnů vyjde cizince na šedesát eur, tedy zhruba 1500 korun. Dlouhodobý pobyt vyjde žadatele na 2500 korun. Pro některé země ale platí výjimky, řada obyvatel evropských zemí a Ruska platí za krátkodobý pobyt v Česku zhruba půlku standardní částky.

Naopak obyvatel Konžské demokratické republiky si musí připravit 17 tisíc korun, pokud chce požádat o dlouhodobý pobyt v České republice.