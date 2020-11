Největší těžař uhlí na světě stojí před krachem. Americký byznys žádá Bidena o pomoc | E15.cz

Top události

Arménie kapitulovala, přijde o část Karabachu

Arménie a Ázerbájdžán se v pondělí večer dohodly na ukončení konfliktu o Náhorní Karabach. Za asistence Ruska podepsaly dohodu, podle které by měly obě strany zůstat na svých pozicích. Arméni tak přijdou o část oblasti. Do oblasti ještě v noci vyrazily ruské jednotky, které mají střežit dodržování míru. Ázerbájdžán hovořil i o turecké účasti, o té však v textu dohody, který koluje po sociálních sítích, není žádní zmínka. Někteří obyvatelé Arménie dohodu považují za ponižující a premiéra Nikola Pašinjana za zrádce. Vydali se protestovat do centra Jerevanu a vpadli do vládních budov, kde ničili vybavení.

Ještě před uzavřením úmluvy ázerbájdžánská raketa sestřelila nad Arménií ruskou helikoptéru Mi-24. Dva členy posádky zabila a třetího zranila. Incident se odehrál nedaleko ázerbájdžánské exklávy Nachičevan. Baku se za něj omluvilo a nabídlo Moskvě kompenzaci. "Vrtulníky ruského letectva v oblasti dříve nebyly spatřeny," uvedlo na svoji omluvu podle BBC.

Americký byznys žádá Bidena o pomoc

Americké firmy uznávají vítězství demokrata Joea Bidena a od nastupujícího prezidenta očekávají urychlenou pomoc ekonomice. "Úkolem číslo jedna musí být další pomoc firmám poškozených pandemií nového koronaviru. Malé podniky v USA nemohou čekat další tři měsíce, než začne Kongres pracovat uvedl šéf Americké obchodní komory Thomas Donohue. Zdůraznil také nutnost modernizace infrastruktury, která podle něj napomůže vzniku nových pracovních míst.

K vítězství navzdory nechuti prezidenta Donalda Trumpa uznat porážku už demokratovi gratulovali mimo jiné zástupci letecké dopravy, firmy z cestovního ruchu i přední technologické společnosti jako Facebook, Microsoft či Amazon.

Z trhů a burz

Burzy ve vleku Pfizeru

Akcie na světových burzách v pondělí pokračovaly v růstu z uplynulého týdne. Americké akcie posílily díky příznivým údajům farmaceutické společnosti Pfizer o účinnosti experimentální vakcíny proti nemoci COVID-19. Indexy Dow Jones a S&P 500 se vyšplhaly až na nová rekordní maxima, později však o část zisků přišly. Prvně jmenovaný si připsal 2,95 procenta a uzavřel na 29 157,97 bodu. Širší index S&P 500 posílil o 1,17 procenta na 3550,50 bodu.

Akcie Pfizeru si dnes připsaly zhruba 7,7 procenta. Daří se i evropským akciím, které vystoupaly nejvýše za posledních osm měsíců. Panevropský index Stoxx 600 posílil o 3,98 procenta a uzavřel na 380,99 bodu. Naopak americký index Nasdaq Composite zaměřený na technologické společnosti klesl o 1,53 procenta na 11 713,78 bodu a akcie firem, po jejichž službách je kvůli epidemii koronaviru zvýšená poptávka, odepsaly ještě více. Akcie internetového obchodu Amazon však klesly o více než pět procent a akcie internetové televize Netflix o téměř devět procent. Akcie videokonferenční společnosti Zoom Video Communications se propadly dokonce o více než 17 procent.

Velkému těžaři opět hrozí bankrot

Americké společnosti Peabody Energy, která je největším soukromě vlastněným producentem uhlí na světě, hrozí podruhé v pěti letech bankrot. Firma v pondělí oznámila ztrátu za třetí čtvrtletí ve výši 67,2 milionu dolarů. Připouští riziko, že v posledním kvartálu nesplní podmínky úvěrové dohody a bude nucena žádat ochranu před věřiteli. Problémy společnosti způsobuje pokles světové poptávky po uhlí, který umocnila koronavirová pandemie. Největší americký těžař uhlí vyhlásil bankrot už na jaře roku 2016.

Tweet dne

Úžasná zpráva: Společnost Pfizer dnes ráno zveřejnila údaje, které ukazují, že její vakcína proti koronaviru může být účinná na více než devadesát procent. Toto je bezprecedentní pokrok pouhých deset měsíců po zveřejnění virové sekvence a je výsledkem celoamerického úsilí, vedeného touto administrativou.

Americký ministr zdravotnictví Alex Azar komentuje nadějnou zprávu o účinnosti testované vakcíny proti koronaviru farmaceutické společnosti Pfizer.