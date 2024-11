Německý kancléř Olaf Scholz odvolal ministr financí Christinana Lindnera. To znamená rozpad vládní koalice, Lindner je zároveň předsedou koaliční FDP. Lindner na koaličním jednání podle německých médií navrhl Scholzovi uspořádání předčasných voleb, ten to ale odmítl. Scholz následně oznámil, že jeho vláda v lednu požádá parlament o vyslovení důvěry. Pokud by ji nezískala, předčasné volby by se pravděpodobně konaly v březnu.