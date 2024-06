Německo jedná s Uzbekistánem, chce do země deportovat afghánské imigranty

Německo jedná s Uzbekistánem o migrační dohodě, která by mohla zahrnovat deportace afghánských žadatelů o azyl. To by Berlínu umožnilo vyhnout se uzavírání přímých dohod s afghánským radikálním islamistickým hnutím Tálibán. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvolám na zdroje s tímto plánem obeznámené.

Německý kancléř Olaf Scholz slíbil tvrdší přístup k migraci, včetně deportací žadatelů o azyl, kteří spáchali trestný čin, do Afghánistánu a Sýrie. Reagoval tak na sérii násilných útoků a vzestup populistické krajní pravice v Německu.

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová podle zdrojů Bloombergu koncem května vyslala úředníky do uzbeckého hlavního města Taškentu, aby migrační a deportační dohodu sjednali, rozhovory nicméně ještě nejsou dokončeny.

Návrh předpokládá, že Uzbekistán by přijal omezený počet v Německu odmítnutých afghánských žadatelů o azyl a následně by je poslal do sousedního Afghánistánu s pomocí soukromé letecké společnosti, která nabízí lety do Kábulu.

Uzbecká vláda se návrhem zabývá, ale požaduje, aby migrační dohoda zahrnovala rovněž bilaterální pravidla, která by umožňovala legální migraci kvalifikovaných pracovníků z Uzbekistánu do Německa.

Scholz začátkem měsíce v projevu k poslancům Spolkového sněmu uvedl, že radikálové a zločinci ze zahraničí, kteří v Německu hledají azyl a ochranu, do země nepatří. Reagoval tak na útok nožem v Mannheimu z konce května, při kterém afghánský žadatel o azyl těžce zranil policistu. Ten následně zraněním podlehl.