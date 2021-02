Německo považuje Česko za vysoce rizikovou oblast s mutacemi viru. Prakticky zakáže přeshraniční cesty | E15.cz

Spolu s Českem, které bylo označeno za oblast s mutacemi celé, byla na seznam zařazena také rakouská spolková země Tyrolsko. Institut Roberta Kocha má upravený seznam zveřejnit v pátek. V pátek také budou jednat zemské vlády Bavorska a Saska o možných výjimkách ze spolkového nařízení. Již nyní je jasné, že do Německa bez nezbytné karantény budou moci jen čeští pendleři, kteří jsou nezbytní pro chod země. To jsou především zdravotníci.

Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka k očekávanému zpřísnění režimu pro Česko řekl, že je to pro něj déjà vu. „Připomíná mi to návrat do března roku 2020,“ prohlásil. Loni na jaře kvůli pandemii česká vláda k rozčarování Německa uzavřela hranice. „Doufám, že se nám podobně jako loni na jaře podaří postupně dostat se blíže k normálu,“ dodal.

Podobný komentář učinil i magazín Der Spiegel. „Tímto se opakuje to, čeho se chtěla spolková vláda vyvarovat, a to že se kvůli pandemii opět jako na jaře uzavřou vnitroevropské hranice,“ napsal magazín.

Seehofer řekl, že spolkovou vládu o zpřísnění epidemického hodnocení Česka výslovně požádaly vlády Saska a Bavorska. Jejich příhraniční okresy se nadále potýkají s vysokou mírou infekce, kterou dávají do souvislosti se složitou epidemickou situací v Česku. Sasko již oznámilo, že umožní vstup pouze pendlerům pracujícím ve zdravotnictví a v zemědělství, respektive v živočišné výrobě.

Německo od 24. ledna považuje Česko za epidemicky vysoce rizikovou oblast, do té doby ho označovalo „jen“ jako rizikovou. Důvodem je vysoká míra infekce v zemi. Nové zpřísnění, na kterém se dnes Německo dohodlo, současný režim ještě zpřísní, neboť až na výjimky prakticky zakáže přeshraniční cesty.

Z evropských zemí jsou na kritickém seznamu oblastí s mutacemi Británie, Irsko a Portugalsko. Dopravní společnosti mají zákaz přepravovat do Německa cestující z těchto zemí. Toto opatření se bude týkat i Česka, které je bezprostředním sousedem Německa. Z tohoto důvodu Německo omezí i automobilovou dopravu. Aby zákaz bylo možné kontrolovat, je podle Seehofera nezbytné obnovit na hranicích hlídky.