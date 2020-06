Německo v souvislostech: Překvapivé daňové ráje | E15.cz

Ostrov Jersey. To opravdu v Německu nikdo nečekal. Právě tato destinace je podle spolkového ministerstva financí hlavním daňovým rájem, kam bohatí Němci a některé firmy odklánějí své peníze. Ministerstvo to tvrdí ve své písemné odpovědi na dotaz parlamentní frakce levicové strany Die Linke, kterou jako první zveřejnily Süddeutsche Zeitung.

Podle této zprávy na ostrov Jersey doputovalo z Německa v roce 2018 bezmála 181 miliard eur. Až doposud se mělo za to, že hlavním daňovým rájem je pro Němce Lucembursko a Švýcarsko. Na tamních kontech je ale mnohem méně peněz než na Jersey. Ve Švýcarsku to je 133 miliard, v Lucembursku 125,8 miliardy eur. Celková suma peněz, která se z Německa přelije do daňových rájů, se blíží 600 miliardám eur. V roce 2018 to bylo 591,3 miliardy eur, což je čtvrtina německé ekonomiky.