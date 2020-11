Trump zmizelo. Co přinese Biden? - Německo v souvislostech | E15.cz

Biden, připomínají ekonomičtí novináři, je jen umírněný protekcionista, který v kampani nahrazoval Trumpovo patriotistické Foto reuters heslo velmi podobným sloganem „Buy American“, tedy kupujte americké zboží.

Byznysové zájmy

„Biden není žádný zastánce volného obchodu,“ tvrdí Lisandra Flachová, která se v mnichovském ekonomickém Ifo Institutu specializuje na zahraniční obchod. „I program demokratů je plný ochranářských opatření.“ Proto se také nedá očekávat, že Biden po svém nástupu zruší cla na hliník, ocel, sluneční kolektory nebo pračky, které zavedla Trumpova vláda. „Jistě se změní styl jednání, dá se předpokládat, že s Bidenem skončí nejistota, která ve světovém obchodu vládne,“ předpovídá analytička Ifo Flachová. Ani to ale ještě neznamená, že cla na evropské automobily a léky, jimiž permanentně vyhrožoval končící prezident, jsou nadobro smetena ze stolu.

Pro německé podniky by to byla velká rána. Pro Němce jsou Spojené státy americké největším zahraničním partnerem. Německo do Spojených států vyváží zboží za 120 miliard eur ročně – například objem obchodu s Čínou je o 20 miliard eur menší. Celou desetinu z toho tvoří německá auta, u farmaceutického zboží je to dokonce ještě větší podíl, který představuje pětinu veškerého německého vývozu do USA.

Navzdory neustálým výhrůžkám zavedením ochranných cel se během Trumpovy vlády německý obchod s USA ještě rozšířil. Od roku 2017 stoupl o šest procent, rostou i německé přímé zahraniční investice. Německé firmy mají za Atlantikem neuvěřitelných pět tisíc filiálek. Ty ale naopak z obavy z Trumpovy celní politiky během posledních čtyř let nepřibývaly.

Němci počítají s tím, že Biden splní své sliby a začne pumpovat do ekonomiky biliony dolarů, aby zvýšil poptávku obyvatel, která se kvůli koronaviru prudce propadla. I pro německé firmy na americkém trhu by to znamenalo zvýšení prodejů. Mimo jiné se to týká i subvencí na elektromobily. Ty německé by zejména americkým vozům Tesla mohly konkurovat především nižší cenou.

Politické naděje

Na Bidenovo zvolení reagovali i němečtí politici. Kancléřka Angela Merkelová připomněla vůli amerického lidu, ale i Kamalu Harrisovou, která bude první ženou ve viceprezidentském úřadě. „Těším se na spolupráci s Joem Bidenem. Naše transatlantické přátelství je nepostradatelné, máme-li se vyrovnat s velkými výzvami naší doby,“ řekla Merkelová.

Německý prezident Frank- -Walter Steinmeier vydal oficiální tiskovou zprávu, v níž se mimo jiné píše: „Využijme příležitost a společně se Spojenými státy, vedenými Joem Bidenem, obnovme demokracii a sílu rozumu v našich společnostech.“ Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU) se ve veřejnoprávní televizi nechal slyšet, že Bidenovo zvolení snad konečně přiměje USA k návratu do Světové zdravotnické organizace. „V 21. století musíme podobným hrozbám, jako je koronavirus, čelit společně,“ řekl s nadějí k Bidenově administrativě Spahn.

Sociální demokraté, kteří jsou součástí velké vládní koalice, v narážce na odchod Trumpa doufají, že „strašidlo je už definitivně pryč“. „Máme radost z toho, že většinu získal kandidát, kterému leží na srdci sociální spravedlnost, právo na zdraví a důstojnost, ochrana před rasismem a diskriminací, zkrátka sociální soudržnost v jeho zemi a mezinárodní spolupráce,“ praví se v oficiálním stanovisku SPD.