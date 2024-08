Němečtí vyšetřovatelé se domnívají, že muž, o němž je známo, že naposledy žil v Polsku, byl jedním z potápěčů, kteří v září 2022, sedm měsíců po ruském vpádu na Ukrajinu, nainstalovali výbušná zařízení na plynová potrubí vedoucí z Ruska do Německa hluboko pod hladinou Baltského moře, informovaly s odvoláním na anonymní zdroje deníky Süddeutsche Zeitung a Die Zeit spolu s televizí ARD. Německo podle nich v červnu požádalo polské úřady, aby podezřelého zadržely.

Německá generální prokuratura se k těmto tvrzením odmítla vyjádřit, podobně jako ministerstva vnitra a spravedlnosti.

Polská prokuratura uvedla, že muž nebyl v Polsku zadržen a že v červenci odcestoval z zpět na Ukrajinu. Německo sice vystavilo na potápěče zatykač, nezaneslo jej však do databáze osob v pátrání, a tak ho polští pohraničníci nezadrželi, řekla serveru Onet mluvčí generálního prokurátora Anna Adamiaková. Že podezřelý Ukrajinec už Polsko opustil, napsal s odvoláním na bezpečnostní zdroje také magazín Der Spiegel.

Švédský list Expressen, který se ve spolupráci s německými médii také účastnil investigativního pátrání, napsal, že podezřelým ze sabotáže a ze způsobení exploze je čtyřiačtyřicetiletý Volodymyr Žuravlov. Němečtí vyšetřovatelé se mu podle listu dostali na stopu díky tomu, že auto, ve kterém jel, zachytil fotoradar nedaleko přístavu, odkud vyplula jachta Andromeda se skupinou předpokládaných diverzantů. Podle dřívějších informací jachta vyplula z Rostocku.

Další muž a žena, rovněž ukrajinští instruktoři potápění, byli identifikováni v rámci německého vyšetřování sabotáže. Podle německých médií na ně ale dosud nebyl vydán zatykač.

Pokud se uvedené informace potvrdí, byl by to první průlom v dlouho vedeném vyšetřování, poznamenal britský list Financial Times. Až dosud nebylo jasné, kdo za výbuchy, které zničily tři ze čtyř potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, stál. Plynovody se po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 staly kontroverzním symbolem závislosti Německa na této ruské surovině.

Ze sabotáže se vzájemně obviňují Rusko a Západ. Všichni svou účast popírají, k zodpovědnosti se dosud nikdo nepřihlásil.

Vyšetřování, které vedly švédské úřady, našlo stopy výbušnin na několika předmětech získaných z místa výbuchu. Tím se potvrdilo, že exploze byly úmyslné. Dánsko a Švédsko letos v únoru svá vyšetřování ukončily, aniž by identikovaly jakéhokoliv podezřelého.

V lednu 2023 provedlo Německo razii na lodi, která podle něj mohla být použita k přepravě výbušnin. Němci pak OSN sdělili, že podle jejich názoru mohli zařízení k potrubí v hloubce 70 až 80 metrů připojit vyškolení potápěči.