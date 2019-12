Německý diář: Rudá hysterie bortí základy velké koalice | E15.cz

Německo bylo donedávna klidným politickým přístavem, jakkoli se tak dělo prostřednictvím velké koalice mezi tradičními soupeři z CDU a SPD. Je to, jako kdyby v Česku v jedné vládě dlouhé roky seděli Václav Klaus a Miloš Zeman, což by v devadesátých letech nešlo, zatímco dnes by si oba asi dost rozuměli.